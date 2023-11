Presidente TC afirma democracia no se puede sostener sin educación constitucional

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.- El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, manifestó durante una conferencia ante estudiantes y maestros que la democracia de un país no se puede sostener sin educación constitucional, por lo que reiteró su llamado de que en los centros educativos se enseñe la Constitución.

Al dictar la conferencia «Educación constitucional: imperativo de la democracia», en el marco de la Tercera Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria Región Este 2023, el magistrado precisó que enseñar la Constitución es educar en democracia.

«Si nosotros no educamos en democracia no podemos tener demócratas… Nosotros queremos educar en democracia para que la gente entienda que no solamente se puede apreciar el aire cuando nos hace falta, que no solamente se puede apreciar la democracia cuando nos haga falta, que probablemente sea tarde cuando llegue una dictadura, apreciar la democracia», expuso.

De acuerdo a una nota de prensa, Ray Guevara dijo que una ciudadanía que no conoce su Constitución constituye un suelo fértil para el deterioro de la misma, y calificó como una vergüenza que en las escuelas no se enseñe la carta magna, pese a que es un mandato constitucional.

«Me atrevo a decir que, si pretendemos que nuestra democracia se fundamente en el respeto a los derechos fundamentales y en la participación de una ciudadanía más activa y comprometida con el respeto a nuestra Constitución, es indispensable que a los futuros ciudadanos se les garantice una educación constitucional integral, lo cual está dentro del marco del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 63 de nuestra carta magna», expuso.

El juez constitucionalista aseguró que, si las personas son conscientes de sus deberes y derechos y de todo el contenido de la Constitución, las dictaduras que se han originado en los países de la región, incluyendo la República Dominicana, no podrán volver y mucho menos prosperar.

En ese sentido, le recordó a los estudiantes las violaciones a la Constitución y a los derechos humanos que ocurrieron en el país durante la tiranía trujillista. «Ustedes no saben de eso y por eso cuando alguien se atreve a decir que Trujillo hace falta, digo, precisamente ahí se demuestra la necesidad de que nosotros formemos los valores cívicos y ciudadanos a los jóvenes dominicanos para que jamás se repita esa noche negra del trujillismo», expresó.

«Los gobernantes tiranos, los gobernantes autoritarios, los dictadores encubiertos y los aspirantes a tiranos no prosperarán si el pueblo conoce la Constitución, esa categoría que acabo de mencionar no aman ni respetan ni quieren a la Constitución, ¿desde cuándo un tirano o un aspirante a tirano, un dictador, un aspirante a dictador, puede amar la Constitución que limita su poder?», sostuvo.

El magistrado indicó que actualmente en América Latina se observa una renovación del totalitarismo, y que, gracias a Dios, en el pueblo dominicano esto no sucede, por lo que todos tienen el deber de proteger la democracia.

«Nosotros tenemos una democracia imperfecta, pero una democracia que se ha afianzado y que sigue creciendo donde los poderes públicos, están ahí, donde hay un Tribunal Constitucional que hasta el día de hoy no ha recibido órdenes de ningún gobernante de la República Dominicana ni de ningún poder extranjero o nacional», manifestó.

MESCyT reconoce al magistrado Ray Guevara

Durante el acto, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro Higüey, Milton Ray Guevara fue reconocido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) por su extraordinaria carrera como jurista y su contribución en el fortalecimiento institucional del país.

La placa le fue entregada por el ministro Franklin García Fermín, quien destacó los aportes de Dr. Ray Guevara en la redacción y cumplimento de la Constitución dominicana.

Igualmente, la directora de la UASD Centro Higüey, Enoide Cedeño, le entregó un presente al magistrado luego de dictar la conferencia magistral.

El evento contó con la asistencia de la vicerrectora de Extensión de la UASD, Rosalía Sosa; la gobernadora y el senador de la provincia La Altagracia, Martina Pepén y Virgilio Cedano, respectivamente, así como autoridades municipales, maestros, estudiantes de secundaria y universitarios.