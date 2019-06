Presidente Senado dice seguirá militarización; cientos llegan al Congreso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, informó que el Congreso Nacional continuará militarizado hasta tanto se mantenga la amenaza de que pueda ser ocupado por manifestante.

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, actuaron correctamente al ordenar la militarización del Congreso para preservar su integridad.

“Fue una decisión responsable, y no me arrepiento, porque resulta que el lunes de la semana pasada, hace 10 días el Ministro de Defensa, y el Director de la Policía Nacional, solicitaron reunirse de manera urgente con ambos presidente”, explicó el presidente del Senado.

De acuerdo a esa reunión e informaciones expresó que ellos tenían informaciones de que las instalaciones del Congreso Nacional iban hacer ocupadas y de manera responsable le solicitamos al Ministro de Defensa que reforzara las instalaciones del Congreso Nacional.

“Díganme que cara hubiera tenido yo y Camacho si no hubiéramos tomados las medidas de lugar ante el conocimiento de esa información dada, a eso se debió que tanto el presidente de la Cámara como yo solicitáramos por escrito el reforzamiento de la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional, a ese hecho se debió la decisión de esa medida ya que de manera personal ambos, el director de Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista y mayor general Rubén Darío Paulino Sen, Ministro de Defensa nos dieron esa información, reiteró Pared Pérez.

Los senadores opositores piden retiro militares Mientras un grupo de senadores encabezados por Charlie Mariotti Tapia, hicieron un llamado “a nuestro presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, a no apoyar y, por el contrario, condenar estos hechos que no hacen ningún bien a la imagen de nuestro país y al orden institucional que están fuera del justo juego democrático.

Señala Mariotti que “la forma de mostrar conformidad o disconformidad con las propuestas que se discuten en el congreso es votando, dialogando y legislando, no creando inestabilidad y generando situaciones de desorden”.

Pero el grupo de senadores que apoya a Fernández, Dionis Sánchez, Amarilis Santana, Prim Pujals, José Rafael Vargas, Manuel Guichardo Vargas, y Félix Bautista reiteran mantienen su firme oposición a la modificación constitucional para imponer la reelección.

“Esta amenaza está creando incertidumbre en la sociedad dominicana por el empeño oficial por hacer sucumbir la frágil democracia, al reiterar la burla a la Constitución, creando una tragedia política de consecuencias impredecibles”, dijo el senador José Rafael Vargas.

El senador José Ignacio Paliza calificó de vergonzoso que el Congreso Nacional, la casa de la democracia se encuentre militarizado, que al interior del propio edificio nos encontremos con hombres de armas largas, a que le tememos, a quien buscan de intimidar. “Como miembro del partido opositor nos resistimos a votar por cualquier proyecto hasta que sea desmilitarizado el congreso”.

Santiago Zorrilla,senador , dijo como país no merecemos estar en los ojos del mundo con las escenas del pasado lunes, y este miércoles llegamos al Congreso con militares como si estuviéramos en Arabia. No hay motivo para tener la cantidad de militares que están apostados aquí, deberían, ser retirados, no hay necesidad de ese despliegue.

Sonia Mateo criticó a Leonel

La senadora por Dajabón, respondió a los seis senadores que plantearon su posición contra la reelección, señalando que ellos eran sus compañeros cuando “estaban a muerte defendiendo la modificación constitucional del 2010”. Es vergonzoso que en el PLD esto ocurra, porque Danilo Medina no se ha pronunciado, somos nosotros los que estamos llevando a cabo una posible reforma constitucional, además da mucha vergüenza que el presidente del Partido, Leonel Fernández, dio a demostrar que es inteligente, pero no es político porque permitir que pase lo que está pasando, no es político”. El presidente del Senado, le dijo a Sonia Mateo que como secretario general le pido retirar ese pronunciamiento”.

Dionis Sánchez, de Pedernales, respondió a la senadora Mateo recordándole que fue Leonel quien dos veces renuncio a repostularse y que en el Senado “no hay calidad moral” para referirse a Leonel Fernández. “Fue la senadora Sonia que dijo en las elecciones pasadas que no votaba por la reelección ni que le levantaran las manos con una grua”.

Cientos llegan a protestar frente al Congreso

Ciudadanos de diversos sectores, organizaciones populares y de la Sociedad Civil, llegaron este miércoles en los derredores del Congreso, a protestar en las inmediaciones por una posible reforma constitucional.

Unos 2,500 policías y militares han sido distribuidos en las inmediaciones del Congreso, o zona del Centro de Los Héroes, es decir que efectivos formados, vestidos con uniformes estampados color azul y verde, algunos portando armas, otros gases lacrimógenos y macanas, barricadas, cárceles móviles y vehículos bloqueando el paso fue la escena de ayer.

También, presente en las inmediaciones del Congreso, unidades del Cuerpo de Bomberos cuerpo de bomberos (camiones) se han unido al grupo de contención.

Dirigentes populares

La vocera de la Coordinadora por la Rebaja de los Combustibles, Socorro Monegro, califico como “perversidad” de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados afirmar que grupos intentarían incendiar el Congreso Nacional para prohibir las manifestaciones de los grupos populares en el Congreso.

El dirigente popular Dionisio Restituyo, dijo que no se puede permitir modificar la Constitución, contrario a lo que desea la mayoría del pueblo, “eso significa romper la unidad de la nación, no queremos que vuelva al caos, sino la paz”.

