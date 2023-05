Presidente PRSC: Tema migratorio es un problema de autoridad; ve segura la reelección de Abinader

Dice de la boca de Balaguer nunca salió una orden para matar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico (Quique) Antún Batlle, dijo que el tema de los migrantes haitianos a la República Dominicana no es sacar a los que están, sino organizarlos y eso es un problema de autoridad.

Señaló que muchas veces dicen “deportamos” 100 migrantes, sin embargo, lo que se necesita es organizar la migración y tener este tema como prioridad.

Recordó que la documentación de haitianos se empezó hacer, y fueron autorizados a trabajar en un lugar, pero los migrantes que tienen documentos se van a otros lugares a trabajar y desplazan a los trabajadores dominicanos, hasta en las montañas trabajan.

Critica desorden que hay en el país

Destacó que la visión del PRSC sobre las prioridades del país sería controlar el tema de la migración, realizar una reforma fiscal y poner el orden en la nación.

«Aquí todo el que paga se siente con el derecho de hacer lo que le da su gana”, dijo.

Al participar en el podcast de El Nuevo Diario, Quique Antún tocó varios temas, entre ellos, el tipo de música que se escucha ahora que agrede a las mujeres, como el dembow, cuyo ritmo dijo va a colapsar, pronosticó su desaparición y volverán los principios y valores.

Gobierno tiene buena intención

Al hacer un balance general del actual gobierno, dijo que las actuales autoridades asumieron en medio de una pandemia con desconocimiento, sin experiencia y para él lo que el PRM tiene en el poder son ocho meses, pero tiene muy buena intención.

Con relación a los gobiernos del fenecido expresidente Joaquín Balaguer, manifestó que si se hacen los análisis y se siguen los relatos, en la mayoría de los países de Latinoamérica hubo más muertes que en la República Dominicana.

“Y siempre se quiere estigmatizar a Joaquín Balaguer, pero no ha habido defensores, es siempre un enjambre de acusaciones”, expuso.

Reveló que Balaguer se negó a establecer campamentos, y en 25 años estos se han instalado, tras inquirir “ve a buscar una visa que te la dan de una vez sin tener condiciones, es decir te dan facilidades”.

Destacó que de la boca de Joaquín Balaguer no salió nunca una orden para que mataran a alguien. “Yo he escuchado a la gente decir que Balaguer lo mandó a matar”, enfatizó para sin embargo agregar que Balaguer no puso más orden en este país por su estigma trujillista.

Ve segura la reelección de Abinader

Antún Batlle consideró que la reelección de Luis Abinader es segura, y que tiene muchas posibilidades porque ha escuchado la alta valoración y el esfuerzo del gobierno.

Con respecto a su relación con el expresidente Leonel Fernández manifestó que él no tiene problema con nadie, aunque no ha conversado con Fernández, y que será el partido quien decida la alianza.

Indicó que en el PRSC se ha hecho una evaluación y siendo sincero habrá gallos pintos por cualquier lado.

Con relación a la cercanía del secretario general del PRSC, Rogelio Genao, con el gobierno del PRM, expresó que él está en todo su derecho, y no es una línea del partido, cada quien se acerca a quien quiera, es una individualidad “estoy siendo sincero”.

Asegura que el sistema electoral ha generado falta de lealtad.

