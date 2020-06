Presidente PLD en España renuncia para apoyar a Luis Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en España, Bernardo Silfa Bor, renunció este martes para pasar a apoyar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, a través del Movimiento Artistas y Escritores por el cambio desde la diáspora.

Silfa Bor renunció a la membresía del partido oficial y al cargo político que ostentaba en la comunidad de Murcia, España, por lo que, “solicito, que, a partir de hoy, me saquen de su padrón y a no usar mi nombre, ni mi imagen en ningún acto que se realice en la demarcación donde ejercía mis funciones de presidente del PLD en España”.

Asimismo, anunció que siendo coherente consigo mismo y ejerciendo su libertad en plena conciencia, su incorporación al cambio que necesita la República Dominicana, con el PRM y su candidato Luis Abinader.

“Renuncio de las filas del PLD, sin remordimiento de ningún tipo, más bien, con el sentido del deber cumplido cuando se me entregaron tareas políticas”, destacó el dirigente político de la República Dominicana en España al definirse como un hombre con un espíritu libre, de vuelo solidario.

“Hay situaciones ineludibles en la vida, poses y actitudes que no se deben aplaudir, ni participar en su ejecución. No importa creerse dioses de tal o cual universo. Hay que envalentonarse, atrincherarse y converger en acciones contra los poderes putrefactos que representa la arrogancia, la corrupción, la inoperancia y la insensibilidad de quienes muestran las fauces que engullen como hienas del poder político instaurado en mi amada República Dominicana. No niego que hay hombres buenos y de sensibilidad social en los linderos de esa jauría, pero el temor y el miedo los tiene presos”, destacó Silfa al asegurar que ese miedo al cambio los mantiene en la ceguera más oscura y profunda que habita en el abismo en el que han sumido al país

