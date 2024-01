Presidente municipal del PRM critica «precaria situación» operan bomberos de Santiago

Presidente municipal del PRM.

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, Andrés Cueto Rosario, criticó hoy las precariedades con las que operan los bomberos locales.

Por dicha situación, Cueto Rosario culpó al alcalde Abel Martínez, y sostuvo que con la problemática por la que están atravesando los “héroes de la ciudad”, se siente comprometido, para que a través de su candidato a alcalde, Ulises Rodríguez, se asuma de inmediato esta institución, las operaciones del personal de servicio, y así mejorar sus condiciones y la calidad de vida de los bomberos de esta provincia.

Dijo que se convertirá en un veedor, para que así cada estación de bomberos de Santiago, pueda estar dotada de los equipos necesarios y enfrentar las eventualidades de esta naturaleza, devolviendo la dignidad al personal y que se sienta orgulloso de ser miembro de esa institución.

En ese sentido Andrés Cueto mostró su pesar por la pérdida de dos vidas, la pasada semana, luego de que un vehículo se estrellara con una guagua, encendiéndose en el mismo frente de la estación de bomberos, ubicada en el sector Nibaje, con el cuartel técnicamente cerrado y donde solo se encontraba un bombero.

“El único miembro que había, no pudo asistir a los accidentados, porque no contaba con las herramientas y no había un camión cisterna, si hubiese estado equipado, esos dos ciudadanos hoy estuvieran con vida, pero debido a la mala gestión del actual alcalde, esas dos personas murieron”, sostuvo Cueto.

El presidente del PRM en el municipio, manifestó que Santiago es más que murales y pintura, “Santiago son sus barrios, estos barrios que en la actualidad están arropados de basura, por que los camiones recolectores no llegan a esas barriadas”, sostuvo.

Andrés también mostró preocupación, por la gran cantidad de obras municipales, que tienen años paralizadas.

Dijo que lamenta que el actual alcalde, que tiene aspiraciones presidenciales, ha jugado con los trabajadores del mercado de Pekín, “un mercado que debió ser entregado a los pequeños negocios de esa zona, ya que tiene más de un año que se inauguró.

Relacionado