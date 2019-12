Presidente movimiento Amigos de Leonel pide al TC liberar decisión sobre candidatura LF

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente del movimiento Amigos de Leonel, Jaime Vargas, pidió al Tribunal Constitucional, TC, liberar la decisión sobre la candidatura del doctor Leonel Fernández.

El empresario manifestó que lo que se está creando es la percepción de que con ello se busca debilitar la campaña de la Fuerza del Pueblo afectando así la imagen del ex mandatario Leonel Fernández y la coalición opositora que lo apoya.

Señaló que “después de las dos decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la de la Junta Central Electoral (JCE), que dictaminaron que no hay impedimento para la postulación de Leonel, es inaudito que el TC mantenga engavetada la suya en perjuicio de la democracia dominicana”.

“No es justo que ese tribunal siga engavetando una decisión simple y sensata, que es no confusa ni problemático y que otros jueces no han visto, y que ha sido aprobada por dos instancias con la anuencia de abogados constitucionalistas de diferentes rangos, excepto los que obedecen al Gobierno, no es posible que el TC no haya tomado una decisión inmediata”, añadió Vargas.

Dijo que el presunto secuestro de la decisión, mantiene a los empresarios indecisos sobre si apoyan o no a Leonel, debido al retraso de la decisión que les crear incertidumbre.

Vargas, pidió al pueblo, y especialmente a los seguidores del expresidente, mantenerse alerta y presionar al TC, considerando que podría tomar una decisión tardía y perjudicial a la candidatura de Fernández.

