Presidente Medina, el Senasa no está cumpliendo con los pensionados

A pesar de que recientemente la directora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctora Mercedes Rodríguez Silver, explico que el traspaso de los empleados públicos a la ARS estatal es legal, conforme al artículo 31 de la Ley No.8701, el cual establece que Senasa tendrá a su cargo a todos los empleados de las instituciones públicas, autónomas o descentralizadas y a sus familiares directos, por lo que no existen impedimentos jurídicos ni la ilegalidad argumentados por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), la institución nos está cumpliendo con la afiliación a la mayoría de los pensionados seis meses después de sus declaraciones, a pesar de los grandes descuentos que en este sentido nos está haciendo el ministerio de Hacienda.

Los adultos mayores y envejecientes que disfrutamos del pago de una pensión del Estado, estamos pasando la de Caín, a pesar de que los pago mensual de la misma nos fue reducido considerablemente para cubrir lo que en principio eran tres meses de avance y poder ingresarnos a la ARS Humano.

Se recuerda que en la mayoría de los casos, por la vulnerabilidad que presenta esta clase trabajadora de avanzada edad, se ha visto precisada a tomar préstamos para determinada patología, cuyas cuotas mensuales les cubren hasta el 50 por ciento de la pensión. No obstante, con el nuevo descuento del seguro Senasa, la suma restante es perrica.

Por eso en la ocasión, pedimos encarecidamente la intervención del honorable presidente Danilo Medina, del Colegio Dominicano de Periodista, del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y de la Defensora del Pueblo, ya que después del decreto presidencial nos retiramos de las ARS privadas, a la espera del Carnet de Senasa y no hemos podido continuar con los chequeos médicos ni comprar los medicamentos. Estamos invalidos, en silla de rueda y esperando la muerte.

Esta situación está ocasionado a los pensionados envejecientes una situación grave y complicada, ya que la mayoría por nuestras enfermedades debido a la avanzada edad y a otros factores de carácter económico nos colocan al borde de la muerte.

Muchos pensionados cuando llamamos al teléfono 809-333-3822, extensión 2424, de la supervisora Silvana Suero, se nos informa que la culpa es del ministerio de Finanza, por estar reportando tarde los descuentos que se le hacen a los pensionados, no se nos ha facilitado el carnet. Yo me pregunto en este sentido, donde estarán las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que defienden nuestra causa?.

No obstante, en una grabación que se escucha en la llamada al Senasa, se escucha autorizar a los militares a recoger su carnet de afiliación en sus respectivas compañías, ósea que se comienza la entrega de la afiliación dejando de último a la clase más vulnerable, a los padres, los abuelos y los tíos de esos militares que somos nosotros.

Por eso, le solicitamos humildemente por este medio al presidente de la Republica mejor valorado, sensible y humano que ha tenido mi país a lo largo de su historia, que por favor se digne llamarnos a la directora del Senasa, para que agilice el proceso primero de la clase más vulnerable que creo, somos los envejecientes, que luego del decreto estamos con una pen sión reducida y completamente desamparados por falta de una ARS seria, competente y responsable.

En muchos países del mundo, las instituciones gubernamentales están priorizando procedimientos a los envejecientes por su estado de vulnerabilidad. Aquí resulta todo lo contrario,, nos llevan a una fila parado con un tique con el número 2000, para comenzar el procedimiento de tramitación, el cual debería en cierto caso, y sobre todo con los ancianos que nos aproximamos a los 80 años de edad, ser enviado directamente a su casa, el carnet que legalmente está pagando, a través de un mensajero.

Así es que el Seguro Nacional de Salud (Senasa), quiere competir con las demás ARS.? No lo creo, doctora Mercedes. No lo creo.

Autor: José Guerrero.

