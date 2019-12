(VIDEO) Presidente Medina dice RD se encuentra dedicado a reducir 25% emisiones contaminantes antes 2030

View this post on Instagram

contaminantes antes 2030 | EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Danilo Medina (@danilomedina), sostuvo este lunes que el país se encuentra dedicado a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones de contaminantes antes del 2030, tomando como base las emisiones registradas en 2010. El jefe de Estado dominicano se expresó en esos términos en el marco de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), evento realizado en Madrid, España. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do