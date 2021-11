Presidente JCE llama a jóvenes a participar en proceso conformación juntas electorales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) agotó la jornada del proceso de conformación de Juntas Electorales de este fin de semana con un llamado a la participación en favor de la democracia, con especial atención en los jóvenes puesto que el margen de los que han participado hasta el momento, es menor del 10%.

Román Andrés Jáquez Liranzo dijo que, aunque se ha enarbolado el discurso de la violencia hacia la mujer, no menos cierto es que subyace siempre una violencia hacia la juventud.

“La juventud no es apática, no es distante a la política lo que ocurre es que los jóvenes se sienten frustrados porque no se llenan sus expectativas y porque escalar políticamente está lleno de exclusiones y de prejuicios por una supuesta falta de experiencia y esto lo extrapolo a escalar en las distintas esferas de un estado desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado”, expresó.

Dijo que hay que aprovechar las ansias que tienen los jóvenes por influir socialmente en procura de insertarlos en los espacios de participación y de la innovación en la democracia.

Explicó que el acudir a votar en las elecciones es un deber y un derecho, pero la democracia permite a los ciudadanos ir más allá, pues el valor de la participación permite a los interesados formar parte de las Juntas Electorales, las mesas electorales o los colegios electorales.

“El valor de la participación te invita a ti joven, mujer, hombre, no importa tu creencia, tus ideologías, tu forma de pensar, todos y todas tenemos en común el amor por la paz y la convivencia social-política y sobre todo la convivencia cívica”, subrayó.

En otro orden, Jáquez Liranzo advirtió a quienes sean designados en las Juntas Electorales y en las OCCLES que, en su desempeño y en sus decisiones, siempre tomen en cuenta que “nada está por encima de la Constitución, pero nada está por debajo de la democracia”.

En ese sentido destacó la importancia de escuchar las inquietudes de los aspirantes, porque con ello se contribuye a tener un buen desenvolvimiento en las elecciones venideras.

Previo al discurso del presidente de la JCE, tuvieron palabras el coordinador de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos, Samir Rafael Chami Isa, en Bonao, y el miembro titular, Rafael Armando Vallejo Santelises, en La Vega.

Ambos coincidieron en motivas a los participantes a exponer sus propuestas e inquietudes, pues con ello se definen los aspectos que se necesitan mejorar.

Durante la jornada del fin de semana se recibieron más de 60 propuestas en los municipios de Bonao, La Vega, Paraiso y Maimón. Los aspirantes tienen un plazo de tres días para depositar vía web o en las juntas electorales de sus respectivas localidades.

