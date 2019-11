Presidente JCE dice OEA no realizará autoría al sistema de voto automatizado empleado en primarias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán manifestó este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría forense al sistema del voto automatizado que fue empleado en las primarias de los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana.

“La OEA nos ratificó que ellos no son una empresa ni agencia auditora y que sobre el particular no recomiendan a nadie”, sostuvo el titular del órgano electoral.

Debido a esto, sostuvo que la compañía que realice la auditoría tendrá que ser de orden local, aunque tenga el acompañamiento de ese organismo internacional, dice una nota de prensa de la JCE.

Castaños Guzmán agregó que esa búsqueda es un compromiso de ese organismo, aunque reconoció que el tiempo es un aspecto contrario a dicho compromiso.

Añadió que aún las organizaciones políticas no han hecho una recomendación sobre la empresa que realice la autoría.

