Presidente JCE dice acercará y fortalecerá servicios a comunidad dominicana en el exterior

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, manifestó ante la comunidad dominicana radicada en Nueva York en un encuentro a casa llena en el Restaurante 809, que la institución asume como compromiso acercar y fortalecer los servicios, a la ciudadanía dominicana que reside en el exterior, a través de las distintas Oficinas Para el Registro de Electores en el Exterior (OPREE).

“Nosotros aquí, en el exterior, estamos fortaleciendo los servicios que prestamos a través de nuestras oficinas para la expedición de actas de nacimiento, para la expedición de actas de matrimonio, de divorcio y de defunción. Y les aclaramos algo, a propósito: esa legalización burocrática y traumatizadora ha sido eliminada por este Pleno”, explicó el presidente de la JCE.

Entre los compromisos asumidos durante este recorrido por la comisión de la JCE, que encabezó Jáquez, acompañado por los miembros titulares del Pleno, Samir Rafael Chami Isa y Patricia Lorenzo, se citan, además, fijar las oficinas en más cerca de donde reside la comunidad dominicana, la readecuación de espacios, operativos móviles de cedulación para dotar a los dominicanos de su identidad, promover y garantizar el empadronamiento, así como desempadronar a los dominicanos que ya no residen en el exterior.

El ETLA ya se expande hacia el exterior

Jáquez Liranzo recordó que en la actual gestión se eliminó el proceso de legalizar un acta con la entrada del proyecto ETLA, que ya se ejecuta en toda República Dominicana y ahora se extenderá hacia el exterior.

“Las actas salen automáticamente, “legalizadas´ y el término correcto ahora es ´validadas´. Este proyecto ya está en España y en Nueva York entra en 15 días”, adelantó el presidente de la JCE. Garantizó también que en República Dominicana acercarán los servicios en plazas comerciales como Galería 360, Sambil y que, además, contemplarán a Santiago.

¿Por qué la JCE no hace los servicios de manera digital?

Ante la interrogante del porqué la JCE no hace los servicios de manera digital, Jáquez Liranzo explicó que “la Ley 659 que data de aproximadamente 80 años, de la época de Trujillo, nos impone a nosotros, que lo que es legal es lo que está escrito en dos libros: las actas se registran en libros pero que no son libros, son mascotas récord de esa de escribir”.

“Son dos libros. ¿Y saben cómo es que se transcriben?: a mano. Para que entiendan lo anacrónico del sistema del registro civil dominicano”, se quejó Liranzo.

Recordó que la JCE trabaja en un anteproyecto de ley para pedirle al Congreso Nacional dominicano que apruebe que el registro civil sea digital.

“¿Cómo es posible que en República Dominicana tengamos que tener dos libros escritos a mano? Que si en el primero me pusieron Román y en el segundo me pusieron Ramón, la Junta tiene que parar el proceso porque tiene que estar igual en los dos libros, ¡eso es absurdo!”, observó.

Llamó a la comunidad dominicana a apoyar la iniciativa para poder tener una ley que permita eficientizar el servicio y que esa firma del oficial del estado civil sea digital: “Eso lo estamos proponiendo”.

Propuestas de nuevos servicios en el exterior

El presidente de la JCE reveló que la comisión asesora del Pleno del Voto en el Exterior sostuvo una reunión el 9 de marzo con los partidos políticos, donde se discutió el cómo accionar para fortalecer el voto en el exterior.

“Se los señalaré brevemente: primero, su cédula de identidad y electoral no dice que usted vota en el exterior, eso trae un sinnúmero de dificultades. La Junta está proponiendo que a partir de los empadronamientos y de los nuevos plásticos que tenga alguien al renovar o sacar nuevamente, exista la leyenda del país donde vota y la ciudad donde está empadronado”, precisó.

Dijo que esto va a aclarar y a hacer más transparente el padrón, porque el del exterior siempre ha sido invisible.

Otra propuesta se centra en el proceso de que los dominicanos y las dominicanas residentes en el exterior puedan iniciar el empadronamiento de manera digital, “pero debe ir a la OPREE, a la oficina satélite, al operativo llamado, porque en ningún país del mundo ningún documento de identidad se hace sin la presencia del ciudadano o la ciudadana, se necesitan los datos, las huellas dactilares, se necesita lo facial, entonces esto es delicado, la identidad es soberanía”.

La meta de la JCE es duplicar cifra del padrón de 2020

“El padrón de 2020 alcanzó 595,879 personas inscritas. El padrón actualmente ha crecido de manera natural en este último año y algunos meses en 80,534 personas, y actualmente está en 676, 413 personas con un aumento de un 13.66 % con relación al de 2020”, detalló Jáquez Liranzo.

Apuntó que la meta de la JCE para las elecciones presidenciales y de diputación de ultramar, es que el padrón del exterior pueda alcanzar el doble de 2020, un millón ciento noventa y un mil setecientos cincuenta y ocho (1,191,758), “ Pero es una doble meta, cantidad y calidad, con un proceso para lograr el empadronamiento y un proceso para el llamado a los dominicanos y dominicanas del exterior a que voten, pero con un voto consciente, un voto temático”, manifestó.

Dijo que de nada sirve que el país tenga el padrón del exterior en Latinoamérica más grande, y que porcentualmente comparado con el padrón general, representa el 7.91 %, si no se ejerce el voto.

Apuntó que se harán esos procesos de empadronamientos y de desempadronamientos porque aquellas personas que ya no residen en el exterior y se han ido a República Dominicana tienen todo el derecho a desempadronarse del padrón del exterior y quedarse en el general.

Una campaña focalizada en el exterior

Anunció que la institución llevará a cabo una campaña de comunicación focalizada en los restaurantes, en los bares, en las barberías, en los salones, no solo en NY, si no en todos los lugares donde existen las 21 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE).

Exhorta a la ciudadanía a participar

“Quiero resaltar lo siguiente con relación a la participación, y estamos realmente muy motivados con la participación en Nueva York. Se participa siendo miembro de una OCLEE. Aquí hay personas que han manifestado que se enteraron a través de una amiga o un amigo”, señaló.

Invitó a participar votando. “Usted tiene derecho de participar en democracia postulándose: postúlense, participen de la democracia. Aspiren a ser diputados y a ser diputadas, sobre todo participen siendo miembro de un colegio electoral, ahí es que está el sagrado derecho al voto y quienes lo defienden y lo validan son los miembros de los colegios electorales”, motivó.

Llamó a la participación siendo observadores del proceso electoral, motivando al voto y siendo voceros de la democracia.

“Quien monta las elecciones no es la JCE, es la ciudadanía, aquí y allá, nosotros somos los administradores. Participen denunciando los delitos y los crímenes electorales. Hemos dicho en otras ocasiones, que a la JCE no le va a temblar el pulso a la hora de denunciar irregularidades como compra y venta de votos, acciones indebidas sancionadas por la ley”, dijo.

Manifestó que por ley los miembros de las OCLEE tienen también el deber y la obligación de denunciar y llevar estos procesos ante los tribunales penales ordinarios de la República.

Señaló que “las elecciones son una fiesta, se llama la fiesta de la democracia. ¿Quién organiza la fiesta? La Junta Central Electoral, las Juntas Electorales, las OCLEE, los colegios electorales (las mesas electorales) … pero ¿Quién toca en la orquesta de esa fiesta?, los partidos políticos. La JCE organiza, los partidos políticos tocan, pero quien la baila es el pueblo y sin pueblo no hay fiesta”.

“Dominicanas y dominicanos residentes en el exterior, sin ustedes no hay democracia. Participen, porque donde ustedes estén esta JCE les va a garantizar su derecho al sufragio, donde pisen, ahí estaremos”, motivó Jáquez Liranzo.

De su lado, el miembro titular Samir Rafael Chami Isa dijo que el actual Pleno de la JCE tiene un interés marcado en la conformación de las OCLEE, de cara a las elecciones de 2024 y ejemplo de ello es que asumieron de manera personal el proceso en 38 Juntas Electorales en República Dominicana.

“Cuando se da la oportunidad de conformar las Juntas Electorales el Pleno decidió ser parte de la comisión y además de ser parte decidió integrar dos miembros suplentes y eso habla de la importancia que tiene la institucionalidad y la democracia para el proceso electoral próximo”, expresó.

Finalizan rutas para conformación de las OCLEE

La Junta Central Electoral otorga un plazo de cinco días tras recibir las propuestas de los que aspiran ser parte de las Oficinas de Coordinación Logística de Elecciones en el Exterior (OCLEE), entes responsables del montaje de las elecciones legislativas y presidenciales, pautadas las próximas para el año 2024.

En la primera ruta para la conformación de las OCLEE, desde el 11 hasta el 19 de febrero del presente año, la comisión de la JCE que se desplazó a San Martín, Curazao, Panamá y Puerto Rico, estuvo encabezada por la miembro titular del Pleno, Dolores Fernández Sánchez; en la segunda Ruta, desde el 16 al 20 de febrero del presente año, la comisión de la JCE que se desplazó a las localidades de Estados Unidos (California, Orlando y Miami), estuvo encabezada por los miembros del Pleno Rafael Vallejos Santelises y Patricia Lorenzo Paniagua, acompañados de la directora de Comunicaciones Suedi León Jiménez.

Mientras que la tercera ruta, desde el 25 de febrero al 6 de marzo del presente año, la comisión de la JCE que se desplazó a Europa (Holanda, Zurich, milano, Barcelona, Valencia y Madrid), integrada por Jáquez Liranzo, Chami Isa, Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior y León Jiménez.

Finalmente, la cuarta y última ruta, desde el 19 hasta el 25 de marzo, la comisión se desplazó a las ciudades de Washington, Philadelphia, New Jersey y New York,

