Presidente JCE confirma citación a corte federal en Pensilvania por caso Polanco

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Román Jáquez Liranzo, confirmó el sábado que el tribunal de elecciones recibió la citación de la Corte Federal del Distrito Este en Pensilvania por el caso incoado por el doctor Yomare Polanco, y el organismo asumirá su defensa sin interés de entrar en controversias.

Jáquez Liranzo, habló en exclusiva sobre la citación judicial con este reportero el sábado en la noche mientras encabezaba reuniones con el personal de la Oficina de Servicios en el Exterior (OSE), miembros de la OLCLEE y delegados de partidos políticos en las oficinas de la JCE en El Bronx.

“Con relación a la demanda, la JCE fue debidamente notificada, ha constituido abogados a los fines de asumir su defensa pero no con el interés de entrar en una controversia”, añadió el presidente del pleno de la junta.

“Simplemente la junta ha sido demandada y asumirá los medios de defensa como institución y órgano autónomo de la República Dominicana”, explicó el doctor Jáquez Liranzo.

La notificación para que los implicados en el caos electoral 2020 se presenten a la corte se basa en el expediente número 2:22-cv-02598-ER Folio 56 radicado el 6 de febrero 2023.

Las citaciones de los federales fueron enviadas al Gobierno en representación del estado, el consulado general en Nueva York y la JCE, vía Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), cancillería.

El abogado de Polanco, Albert Robles, especialista en derechos civiles y constitucionales adelantó que las ex funcionarias de la JCE, Sarah Lina Machado Balbuena y Johanna Tineo Estévez, quienes eran jueza de la Oficina de Logística para Electores en el Exterior (OCLEE) en Nueva Jersey desacataron (default) la citación del juez por lo que se enfrentan a una comparecencia obligatoria en la que se evaluará la cantidad que tienen que pagarle a Polanco.

Esa audiencia se fijará para una fecha próxima.

“En el caso de ellas que no respondieron a la demanda por no presentarse a la corte y su situación ya no es basada en si son culpables o inocentes y se les ordenaría restituir económicamente a Polanco”, explicó Robles.

“No hay pena de cárcel por eso en el sistema judicial federal de Estados Unidos y tampoco multas, pero ellas serían obligadas judicialmente a iniciar el pago a Polanco por los daños monetarios que le causaron”, señaló el abogado.

“Se están citando al país, la JCE y el consulado porque representan la República Dominicana en el extranjero”, explicó el abogado. El jurista dijo que Estados Unidos trata a países soberanos diferente a como trata una persona o una compañía.

“La corte les mandó la citación con un primer plazo de 60 días para responder, sino responden en ese plazo, se les extiende a 30 días más y el Departamento de Estado notificará al canciller sobre el último plazo”, añadió.

“Si esos 30 días terminan y no hay respuesta, nosotros tenemos derecho a hacer la petición para que el magistrado declare la República Dominicana en default (defecto) y podría darnos la victoria judicial sin pelear”, informó el jurista.

JCE ESPERA AUDITORÍA

El presidente de la JCE también fue abordado sobre la auditoría solicitada a la Cámara de Cuentas (CCRD) por la junta sobre los hallazgos de manejo corrupto de los fondos de las elecciones del exterior 2020 en investigaciones de una comisión del pleno, de la que dijo, no se ha liberado todavía.

“La JCE hizo dos informes y emitió la resolución. Nosotros, sí hicimos una auditoría a lo interno que fue publicada en una resolución y está en nuestra página”, explicó.

“Y le solicitamos a la Cámara de Cuentas que tenga a bien a través de la esa resolución auditar este proceso”, agregó el presidente de la JCE.

Dijo que la CCRD tiene unos plazos “y esta es la fecha que todavía no ha notificado a la JCE los resultados de esa auditoría.

Reveló que en la petición a la CCRD, la JCE no solo solicitó auditar las elecciones del exterior 2020, sino a todo el proceso electoral de ese año.

Recalcó que en el calendario de la Cámara de Cuentas, todavía, la JCE no ha sido notificada sobre el inicio de las auditorías.

Cuestionado si la CCRD no ha conocido la auditoría, recalcó que “por lo menos no nos ha notificado para iniciar los trabajos”.

Jáquez Liranzo expresó que la JCE reitera a toda la comunidad dominicana en el exterior que las elecciones en el exterior de 2024, se realizarán integras, transparentes y libres.

“Estos son los esfuerzos que están demostrándose en estas rutas que estamos realizando”, sostuvo en referencia a la conformación de las OCLEE´s en ciudades del exterior.

Además de la demanda civil, los abogados de Polanco piden el juez federal del caso, detener las elecciones 2024 hasta que se establezca un compromiso ético y de transparencia que garantice que en el proceso del año próximo no se repitan los desmanes del 2020 donde se violaron los derechos civiles y constitucionales de los electorales y los de Polanco como candidato, desacatando un dictamen el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenando un reconteo de miles de votos que fueron quemados, triturados, tirados a la basura y triturados para no obedecer al tribunal, el cual estaba presidido en ese momento por el actual presidente de la JCE.

