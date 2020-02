Presidente JCE afirma su mejor defensa ante el pueblo es su trabajo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) , Julio César Castaños Guzmán, dijo este martes que el trabajo que está haciendo en ese organismo electoral es su mejor defensa ante el pueblo y está tranquilo, porque siempre ha estado en la disposición para dar explicaciones y cumplir con el deber.

“Yo me siento bien, y digo que he cumplido con mi deber, y el trabajo y mi conducta es que me evalúan y me defienden, por eso yo no me defiendo, sostuvo Castaños Guzmán.

Puntualizó que él ha aprendido en 20 años que en este tipo de trabajo son inevitables los desencuentros y las incomprensiones y el que no esté dispuesto a enfrentar en la democracia este tipo de situaciones que no se dedique a este tipo de trabajo.

Castaños Guzmán respondió así a una pregunta de Oscar Medina en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, sobre un comentario del candidato presidencial Leonel Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, quien dijo que los miembros de este organismo son árbitros parciales.

“La única opinión mía es que he cumplido con mi deber y el trabajo te defiende cuando termina y es evaluado”, reiteró.

Con relación a que la Fuerza del Pueblo le ha pedido a la JCE la publicación del informe de la auditoria de la empresa Alhambra Eidos, dijo que será publicado la próxima semana, ya que están esperando a examinar esos resultados porque tienen más de 400 páginas.

Seguridad y confiabilidad en el voto

Durante su participación en el referido programa, Castaños Guzmán detalló la seguridad y confiabilidad que tienen los votos automatizados y manuales para la ciudadanía y los partidos.

Expresó que la garantía la ofreció el informe de la evaluación en el voto automatizada de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

“Esta empresa que nos acompaña en este proceso certificó el trabajo de ese sistema, dijo que es muy seguro”, indicó el presidente de la JCE.

Recordó que la certificación que realiza el IFES a ese sistema costó 300,000 dólares.

Informó también que la condición para realizar el trabajo fue que ese dinero sería financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

