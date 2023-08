Presidente Gran Parada Dominicana del Bronx lanza ataques contra el congresista Espaillat

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de La Gran Parada Dominicana en El Bronx, Felipe Febles, lanzó ataques contra el primer y único congresista dominicano en los Estados Unidos, Adriano Espaillat.

Al hablar ante decenas de dominicanos que participaban del desayuno que ofreciera, previo al desfile del pasado domingo, en uno de los salones de la Universidad de Hostos, en El Bronx, Febles sostuvo, entre otras cosas:

“Pero hoy en día, aquellos que no se sacrificaron, el liderazgo de Manhattan, no estoy hablando de la gente, algunos líderes llevan 34 años persiguiéndome.

“A mí lo que me molesta, sinceramente, es que hay sectores políticos en Washington Heights que están en mi contra. No voy a mencionarlos, pero podría hacerlo”.

Siempre he dicho que no tengo problemas, y que el día que desaparezca de esta organización, desaparecí, sea que me metan preso cuando salga de la parada, como dijera Félix Jerez (periodistas y comunitario) que es mandado, no está haciendo eso por él, es por Adriano Espaillat e Ydanis Rivera (Rodríguez) y muchos más.

Yo conozco el sistema y sé de dónde viene todo, y cuando viene en una dirección ya sé de dónde viene”.

Se refirió de forma directa al congresista Espaillat, al señalar que solo va a los lugares el día de la parada y se coloca al frente como si fuera el dueño.

“Nunca he dicho nada porque él es congresista, aunque en dos o tres ocasiones trató de arruinarme, junto a Rubencito (Díaz) adelantando el inicio de la parada y tuve problemas. Hemos tenido algunas controversias, pero no quiero problemas con nadie. Sin embargo, el pueblo debe conocer los sacrificios de hombres y mujeres para que este evento sea posible”.

“Esta actividad no lo van a parar, no importa quien sea, porque es una actividad del pueblo. Yo puedo desaparecer, pero aun desaparezca la dinámica que he implantado en la organización y con el pueblo ellos no la van a desaparecer, porque las “21 divisiones están conmigo” (Vudú dominicano, ​cada una de las divisiones que implementan los principales espíritus o “Lúa”, dividido por reinos y responsabilidades que se trata de un complejo panteón con características sincréticas dentro del Vudú”, dice.

“No le he cogido un centavo a político alguno, cuando me quieren entregar le digo no, si quieres apoyarme hazlo a través de un empresario que apoye La Gran Parada, pero no tú como político, porque están acostumbrados que cuando aportan y van a un sitio, hacen un desorden y quieren creerse, pero en el sitio soy yo que pongo el orden”.

“No soy hipócrita, y si tengo que decirle algo a cualquiera se lo digo donde nos encontremos, y estoy dispuestos aguantar el reto y que tiren hacia delante”, concluyó Febles.

La incomodidad de Febles es basada en una publicación del periodista Félix Jerez en sus plataformas de redes sociales hace pocos días, donde escribió: “La Parada Dominicana de El Bronx bajo la lupa”.

“Pese a ser un evento de identidad real de nuestras raíces y costumbres, ya en sus 34 años, la Gran Parada entra en una etapa de “investigación” por el manejo que supuestamente se le está dando al proceso “unificado” de elección de sus dirigentes, donde una sola persona tiene todo el poder de hacer y deshacer”.

“Se aconseja al actual presidente ceder el trono de una forma real, y modificar todo, antes de que sectores políticos “interesados”, muchos de ellos maltratados por Febles, actúen en consecuencia”, precisó Jerez.

Relacionado