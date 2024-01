Presidente FP en Long Island califica de “burla” juramentación equipo campaña estado NY

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Fuerza del Pueblo de Long Island en New York, Víctor Acosta, calificó como una “burla” la juramentación del equipo de campaña del estado de New York realizada el pasado sábado en el salón del local principal en Manhattan.

Indicó que los coordinadores de las diferentes áreas del estado de New York debieron de ser la representación principal en la mesa directiva de dicho evento, sin embargo, no fue así.

Acosta aseguró que no asistió al evento porque ya sabía de dicha agenda, y que no se explica el por qué estaban personas que ni siquiera pertenecían al condado de New York en sustitución de los verdaderos coordinadores, que son los que manejan el partido en las áreas y llevan el control en cada condado.

“Hubo compañeros presidentes de condados con su equipo que manejaron hasta 6 horas para estar presente. La mayoría de los coordinadores de las áreas manifestaron su descontento por la manera en que se desarrolló el acto”, manifestó Acosta.

Asimismo, agregó el presidente de la FP en Long Island “que el enlace, Franklin Rodríguez, y el coordinador general, Carlos Feliz, debieron de tener más consideración”.

Destacó que cada vez más, se mantienen a los coordinadores aislados y no se le reconoce debidamente su trabajo, indicando, que en todos los estados se presentan a los verdaderos coordinadores de áreas, menos en el estado de New York.

Víctor Acosta dijo esperar que se haga otra juramentación presentando a los verdaderos protagonistas con su respectivo equipo de trabajo.

Puntualizó “sabemos que lo importante es seguir empadronando para ganar las elecciones en el exterior, y eso es precisamente lo que hacemos, pero seguir minimizando y obviándolo a los coordinadores es algo que debe corregirse”.