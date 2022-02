Presidente FDC: Está lista propuesta modificación al Código Laboral que será presentada al Congreso Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A pesar de que la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), no fue invitada a participar en el Consejo Consultivo de Modificación del Código Laboral que organiza el Ministerio de Trabajo, ya tienen terminada su propuesta de modificación a dicho Código.

Así lo informó este martes, Iván García, presidente de la FDC, quien detalló que esa propuesta será presentada en un encuentro nacional de comerciantes, con el objetivo de analizarla en conjunto y discutirla con todos los dirigentes nacionales, para ser aprobada en Asamblea y posteriormente presentarla al Congreso Nacional.

El pasado jueves quedó abierto el plazo de las consultas para recibir las propuestas de actualización del Código de Trabajo, concluyendo el próximo 10 de marzo, decisión que fue tomada por el Consejo Consultivo de Trabajo en su segunda sesión, con la participación del sector gubernamental, laboral y sindical y que tiene como objetivo conocer la opinión de la población.

El gremialista de los comerciantes dijo que es importante que se conozca su posición sobre este tema tan crucial para el sector, como es la modificación del Código Laboral, ya que la Federación no participa en el Consejo Consultivo de Modificación del Código Laboral.

Recalcó que el ministro de Trabajo no invitó a la FDC a participar en el Consejo Consultivo de Modificación al Código Laboral, aunque sabe que ellos son el mayor sector empleador del país.

Expresó que entiende que como la FDC se opone formalmente a la resolución del incremento de salarios, por ser mal elaborada y al margen de la Ley, el ministro de Trabajo no procedió a invitarlos, “ya que no somos levanta manos para apoyar resoluciones que no estén acordes a la ley y que afecten nuestro sector”.

No obstante, puntualizó que la unidad del sector empresarial comercial va a lograr nueva vez la consecución de aprobar leyes que beneficien al país, ya que, con su propuesta, se incrementarán los empleos y los salarios, por lo cual, mejorarán las condiciones de vida de sus colaboradores.

Relacionado