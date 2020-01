Presidente ejecutivo PRD en San Pedro renuncia y se juramenta en PRM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El presidente Ejecutivo del Comité Municipal de San Pedro de Macorís, Zacarías Romero Figuereo, presentó su renuncia irrevocable a su militancia y cargo en la estructura orgánica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por considerar que el partido ya no cumple con su función social y se juramenta junto a otros dirigentes en el comité provincial del PRM por el presidente de esa organización Nelson Arroyo.

El dirigente renunciante aduce múltiples violaciones estatutarias y el alejamiento del partido de las bases de la organización, a la visión mercantil de la dirección del partido que solo procura mantener las siglas aunque sean vacías de militancias.

Dijo que ya el PRD, no se puede hablar que se va a ganar alguna posición en las elecciones de febrero de 2020 porque a ningún compañero se le brindó el apoyo para que motivara a las bases, lo que hubo fue un reparto monárquico de las candidaturas, la línea del presidente del partido, y del secretario de organización se han encargado de matar al partido dejándolo sin la materia prima, los simpatizantes y militantes para dejarlo como un sepulcro blanqueado.

El objetivo siempre de un dirigente es llegar al poder, y la cúpula del PRD ya está en el poder, se sienten que no necesitan a nadie más, que lograron su cometido, por lo que mirando esa situación no vislumbro un futuro en una organización donde se maneja como una empresa privada del Ing. Miguel Vargas Maldonado, quien impone su voluntad por encima de la ley y el derecho de los dirigentes que se mantienen firmes en el legado del Dr. José Francisco Peña Gómez.

Por estas razones es que renuncio de manera irrevocable para no seguir contribuyendo a una causa que no beneficia al país, sino a un grupo de funcionarios que fruto de la alianza con el PLD, se han enquistado en el poder y creen que se mantendrán en el poder haciéndole daño a las bases de ese partido que desde hoy no pertenezco. Dijo tras ser juramentado en el PRM, por Nelson Arroyo, presidente del PRM en San Pedro de Macorís.

