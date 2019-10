Presidente EEUU niega que propusiera disparar a los migrantes en las piernas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, negó este miércoles haber sugerido disparar en las piernas a los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera con México, como publicó este martes el diario The New York Times, y culpó de la polémica a los “medios de comunicación corruptos”.

“Es una mentira total. Los medios de comunicación en este país son corruptos, los medios corruptos son de verdad el enemigo del pueblo”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y en presencia de su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

Trump explicó que, después de que el diario neoyorquino, publicara su artículo, un grupo de legisladores le preguntaron si de verdad quería disparar a migrantes y cavar un foso en la frontera para llenarlo de agua, caimanes y serpientes con el objetivo de detener a los migrantes.

“¡Esa es una pregunta estúpida!”, contestó el mandatario a los legisladores, según aseguró este miércoles el propio Trump en el Despacho Oval.

El presidente también se quejó en Twitter de la información publicada por The New York Times y afirmó: “Puede que sea duro en seguridad fronteriza, pero no tan duro. La prensa se ha vuelto loca. ¡Noticias falsas!”.

