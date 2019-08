(VÍDEO): Presidente del TC afirma ese órgano no ha confirmado eliminación del voto de arrastre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Presidente del Tribunal Constitucional (TC) , doctor Milton Ray Guevara, aclaró este lunes que aún no hay una decisión sobre la eliminación del voto de arrastre, porque “está en estado de fallo”.

No obstante, dijo que la Secretaria General del TC, emitió una decisión que hay que respetar.

“¿Como puedo yo hablar de supuestos si la Secretaria ha publicado la opinión oficial? Pero les aclaro que yo soy el presidente del tribunal, pero no soy el tribunal, sino que soy el primero entre sus partes, porque el tribunal está constituido por todos sus jueces, yo no puedo arrogarme derechos que le están conferidos al órgano específico que hace la comunicación de las decisiones. que es la Secretaria General”.

Ray Guevara, al finalizar la audiencia de hoy donde conoció 10 recursos o acción de inconstitucionalidad, dijo a los periodistas lo siguiente:

“El que está para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los Derechos Fundamentales no puede violentar su ley, ¿Cuál sería el ejemplo que mandaríamos?”, se preguntó.

“Ustedes tienen una sana inquietud con relación a lo que se ha publicado de una real o supuesta decisión del Tribunal Constitucional en materia del voto de arrastre. Yo me remito a una declaración que está en la Webb del TC, emitida por la Secretaría del Tribunal en la cual se dice que hasta tanto no se publique un comunicado con relación a una acción de inconstitucionalidad no hay ninguna decisión que comentar”.

Agrego que “como ustedes saben, lo primero que hace el TC es publicar un comunicado para que la gente sepa que se ha decidido sobre un expediente; y luego está todo el proceso de votos disidentes, votos particulares, salvables, las firmas, para que la gente sepa se ha fallado su expedienté”.

“En consecuencia yo me remito a lo que la Secretaria que no es del presidente, sino la del tribunal, estableció y hasta que no haya un comunicado pues lógicamente todos los expedientes están en estado de fallo y se están trabajando en ello”.

Al considerar que no es grave lo ocurrido con la citada publicación, reitero que “la posición del TC con relación a ese caso fue expuesta por la Secretaria del tribunal, hasta ahí llegamos ustedes verán cuando se publiquen los comunicados”.

El doctor Milton Ray Guevara rehusó responder a unas críticas hechas por la jueza Katia Miguelina Jiménez, alegando no conocer esa opinión. ¿Se investiga, magistrado, la filtración?, se le preguntó, respondiendo a los periodistas “esperen que publiquen el comunicado para ver si hay o no filtración, pero uno no puede hablar de supuestos”.

Ante las reiteradas preguntas de periodistas, sobre los recursos interpuestos por algunos partidos políticos el presidente del Tribunal Constitucional aclaró que no es responsabilidad del TC porque esa Ley de Partidos debió estar en el Congreso Nacional desde hace 14 o 15 años y la Ley Electoral también ha estado bastante tiempo.

De manera, agrego Ray Guevara “la tardanza no es del Tribunal Constitucional, porque el TC no puede violentar su Ley Orgánica y procedimientos , que quede claro que nosotros estamos conscientes de la necesidad imperiosa de que esos recursos sean fallados, ahora bien hay un tema el de los votos: y yo señale que para que una decisión del tribunal sea aprobada se necesitan 9 votos de 9, 9 de 10, 9 de 12 y 9 de 13, es decir que no hay ningún recurso que sea fallado sino tiene nueve votos que es la votación mínima y quórum mínimo del tribunal.

“Tampoco le pueden pedir al tribunal que viole la ley, porque se han tardado ellos en aprobarlos”.

Ray Guevara fue reiterativo al recordar que todos los casos en materia de Ley Régimen Electoral y de Partidos Políticos que ha llegado han sido declarado de urgencia. “Como quedan en estado de fallo, se piensa que al otro día se dará el resultado, y no es así, tiene hasta cuatro meses para fallar dichos recursos”, añadió.

