Presidente del PRM en Puerto Plata afirma Leonel “no hizo nada” en sus gobiernos por el Puente Cangrejo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro Administrativo y Financiero de la Presidencia, Igor Rodríguez Durán, dijo este lunes que el expresidente Leonel Fernández durante sus 12 años de gobierno no escuchó las demandas del Puente Cangrejo y no hizo nada en solucionar el estado de deterioro en que se encontraba tras muchos años en funcionamiento.

“Leonel Fernández fue presidente del país durante 12 años, criticó el puente y, sin embargo, no hizo nada por el puente, no lo reconstruyó, y esas necesidades del puente no se dieron hoy, son de más de 40 años que tiene el puente en funcionamiento y ha presentado todo el deterioro durante todo este tiempo y en 12 años no lo solucionó y solo lo critica, no solo en los 12 años de gobierno sino en los 20 años de su partido del cual él fue presidente, hasta poco tiempo antes de haber salido del poder”, afirmó el funcionario.

Turismo se fortalece en Puerto Plata

Rodríguez Durán, presidente del PRM en Puerto Plata, manifestó que en estos últimos dos años de gestión el presidente Luis Abinader ha retomado el impulso del turismo en esa provincia para motivar la inversión dentro de la localidad.

Agregó que el turismo fue uno de los sectores que más impulsó el presidente Abinader y salió él personalmente a impulsarlo para su crecimiento en la pandemia y pospandemia.

“Puerto Plata que fue el primer polo turístico de la República Dominicana, que impulsó el turismo dentro del país que lo dio a conocer a finales de los años 70 principios de los 80 tuvimos una época dorada en cuanto a turismo, pero que en un momento determinado todo se detuvo y los puertoplateños vivimos momentos muy difíciles en los años 90 y principio del año 2000 y fue hasta que el presidente Luis Abinader retoma el impulso del turismo para motivar la inversión dentro de la provincia”, explicó.

El funcionario destacó que luego de la pandemia se han realizado esfuerzo para la recuperación económica del país, ya que organismos internacionales han reconocido que se han tomado las decisiones correctas para enfrentar la inflación a causa de la pandemia.

Dijo que en el fin de semana se han anunciado las rebajas en el atado de varillas y otros derivados del sector construcción, debido a que se están normalizando los precios a nivel internacional.

Salud

En materia de salud, indicó que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar los medicamentos de alto costo a los pacientes con enfermedades catastróficas por su limitación desde el punto de vista del costo y que sea mucho más eficiente para que llegue a quienes lo necesitan.

Expresó que el Partido Revolucionario Moderno en Puerto Plata está avanzando muy bien, tras indicar que los ojos del Gobierno están puesto en la Novia del Atlántico.

Encuestas no cuadran con nuestros resultados

Rodríguez Durán cuestionó las mediciones que ubican al presidente de la Fuerza del Pueblo con 36% de simpatía en las encuestas.

“Eso no es lo que dicen las mediciones que hemos estado haciendo, está claro de que no está pasando, de que no está sucediendo, la oposición política siempre tiene algo que decir, siempre y cuando lo diga de manera constructiva, sería interesante tener los nombres de los miembros que se pasan del PRM a la Fuerza del Pueblo, con esos nombres pudiéramos confirmar eso”, dijo.

“Hemos tenido una mejora considerable en todos los municipios atendiendo, las necesidades en el orden de la prioridad y dada la situación de precariedad económica que encontramos el país, producto precisamente de los gobiernos que hoy se hacen llamar los grandes defensores de todas esas políticas públicas que no pudieron enfrentar en 20 años”, añadió Rodríguez.

Inflación

Con respecto a la inflación, explicó que producto de la pandemia y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia la economía dominicana se ha visto afectada directamente.

“Todos sabemos que producto precisamente de la pandemia cuando asumimos el gobierno el aparato productivo de este país estaba totalmente detenido y el mundo también lo estuvo, tuvimos que enfrentar no solamente la herencia de una situación precaria financiera como Gobierno producto de las malas decisiones de gestiones anteriores, que tomábamos prestado cuando no teníamos que hacerlo y cuando llegó la necesidad entonces teníamos precariedades, sino que además tuvimos que salir a enfrentar la situación sanitaria y eso se enfrenta con dinero, fueron muchos los esfuerzos que se hicieron tanto por las pruebas como por las vacunaciones”, explicó.

Sostuvo que cuando el país empezó a recuperarse vino una sobredemanda de productos que “genero una escases en la materias primas en todo el mundo y un encarecimiento que se vio en países como el nuestro en una carestía y luego una situación bélica entre dos países; uno productores de alimentos en materia prima básica en alimentación como países como el nuestro y el otro en petróleo y sus derivados que lógicamente nos afecta directamente a nosotros”, enfatizó Rodríguez al ser entrevistado en el programa “Despierta RD”, que se transmite por Telecentro canal 13.-

