Presidente del PRM en NY afirma Gobierno usa pandemia para evitar elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York, Neftalí Fuertes, afirmó este viernes que el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están usando la pandemia del coronavirus para evitar las elecciones del 5 de julio tanto en la República Dominicana como en el exterior.

Sostuvo que los oficialistas encabezados por el presidente Danilo Medina, están jugando con la inteligencia y la salud del pueblo, al pedir varias extensiones de los plazos del estado de emergencia por el COVID-19.

Fuertes, que es también el coordinador en la circunscripción #1 en Estados Unidos de la campaña del candidato de su partido, Luis Abinader, puntero en todas las encuestas, dijo que el PRM demanda que el pueblo dominicano y la diáspora puedan ejercer el derecho al voto establecido en la constitución.

“Le pedimos a la Junta Central Electoral (JCE), que convierta sus palabras en hecho y comience a montar las elecciones en el exterior, empezando a preparar a los oficiales de mesas y buscar los locales donde se van a celebrar las próximas elecciones”, agregó Fuertes.

Señaló que el voto en el exterior es un derecho constitucional conquistado con la lucha de los dominicanos en ultramar, para lograr que en el país reine la estabilidad económica y mitigar el hambre de millones de dominicanos, gracias a Dios y al doctor José Francisco Peña Gómez.

“Sabemos de la pandemia, pero eso no es un impedimento para que los dominicanos no votemos en el exterior. Ya el Departamento de Estado ha dado la libertad a los gobernadores de los estados y los alcaldes de las ciudades, para que podamos ejercer el derecho al voto, que no podemos permitir que se use la crisis para vulnerar nuestro derecho y luego no reconocer la validez de las elecciones en la República Dominicana, que de seguro le darán el triunfo en primera vuelta a Luis Abinader”, sostuvo.

Fuertes, explicó que el PRM ha venido trabajando incansablemente durante meses debido a que el PLD ha planteado en más de una ocasión que no le interesa el voto del dominicanos en el exterior.

“Hemos hecho ingentes esfuerzos a través de nuestro congresista Adriano Espaillat, el concejal Ydanis Rodríguez y personalidades como el doctor Rafael Lantigua, para que gestionaran ante las autoridades de Estados Unidos que se canalizaran las facilidades para que los dominicanos podamos votar aquí”, añadió

El dirigente dijo que tanto el PRM, sus aliados y las fuerzas progresistas de la diáspora que anhelan el cambio, agradecen a todos los gestores para que el miércoles emanara una respuesta de la alcaldía, a través del asesor legal del alcalde, anunciando que la ciudad de Nueva York está en disponible para que se celebren las elecciones dominicanas el 5 de julio.

“Queremos aprovechar la cumbre que ha planteado nuestro candidato Luis Abinader para lograr la unidad y la recuperación nacional después de superada esta crisis del coronavirus”, agregó.

Anuncios

Relacionado