Presidente del PPG pide a Abinader «no abrir la frontera hasta que no se busque una solución»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Primero La Gente, Antonio Marte, advirtió este martes al presidente de la República, Luis Abinader que no abra la frontera hasta que no se busque una solución al conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción del canal del río Masacre.

“Señor presidente Luis Abinader no se equivoque y no abra esa frontera hasta que no se busque solución. Usted no puede demostrar que los haitianos vayan a querer que le tumbaron el brazo. Mantenga la frontera cerrada hasta tanto nosotros garantizarle agua a todos los dominicanos”, expresó el legislador.

El también senador por la provincia Santiago Rodríguez ofreció estas declaraciones en su turno de exponencial en la sesión ordinaria del Senado de la República.

Estos pronunciamientos ocurren luego de que varias voces de personalidades políticas se han levantado y declararon que el cierre de la frontera fue un error del presidente.

Se recuerda que el presidente Luis Abinader declaró este lunes respecto al conflicto que sucede entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de manera unilateral por Haití en el río Masacre, que contemplaba las posibilidades de flexibilizar las medidas tomadas contra Haití con cierre de la frontera. Aunque indicó que solo ocurriría, cuando culminen los trabajos de reactivación del canal La Vigía, obra hídrica que permitirá a la República Dominicana garantizar la irrigación de los cultivos de los agricultores de Dajabón que serían afectados con la construcción de un canal en el lado haitiano.