Presidente del Licey truena contra Arístides Aquino

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de los Tigres del Licey, Domingo Pichardo criticó este martes la forma de cómo se ha manejado el pelotero de los Rojos de Cincinnati, Arístides Aquino, quien según él ha pedido demasiado sin demostrar en la liga dominicana.

Pichardo aseguró que el toletero de los Rojos, quien en la Lidom pertenece al Licey “no ha hecho nada para exigir tanto. Aquino debe demostrar en Lidom. No le pagaremos ese monto (17 mil dólares)”.

Agregó que “si él no se pone en precio no va a jugar con el Licey. Le estamos ofertando un buen salario, pero él debe de apurarse, ya que no lo pusimos en roster de esta semana y el tiempo se le está agotando”, explicó.

El hijo de Monchín asegura además que Aquino hace mucho que no juega pelota, por lo que tendrá que ponerse en forma, otra debilidad que tiene, según él.

La mañana de este martes el exjugador de Grandes Ligas y actual presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, criticó que el jardinero Arítides Aquino no haya comenzado a jugar con los Tigres del Licey debido a un desacuerdo salarial, a pesar de haber sido la sensación mundial por dos meses en la pasada temporada de Grandes Ligas.

Almonte dijo que en la pelota dominicana hay equipos que se manejan como ventorrillos y que esta situación solo terminará cuando se implemente la agencia libre, tal cual ocurre en Grandes Ligas.

Preguntado al respecto sobre lo que publicó Almonte, Pichardo, presidente del Licey aseguró que no había leído, pero que no está ni a favor ni en contra de la agencia libre, sin embargo “ese tema debe ser una oportunidad para la Lidom. Estamos trabajando en eso”.

