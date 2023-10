Presidente del Licey: “sueño con un estadio nuevo”; ve lento el proyecto Liga de Verano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sueño de un nuevo estadio de béisbol de primer nivel, que cumpla con los estándares de las Grandes Ligas, es uno que está presente en los amantes de este deporte en el país y del cual no escapa el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo Jana.

“Sueño mucho con un estadio nuevo”, reveló Ravelo entrevistado en El Nuevo Diario Podcast por Persio Maldonado Sánchez, Enrique (Tuto) Mota, Joel Sardá y William Aish.

Señaló que un aspecto fundamental para alcanzar el objetivo de un nuevo estadio, es lograr el respaldo del gobierno, como lo han hecho en países como Colombia, México y Venezuela.

“Coincide mucho que el béisbol allá es respaldado por el Gobierno. Por ejemplo, en México y Colombia, que tienen un estadio bueno, moderno, que tuvo un costo de 25 millones de dólares, pero el ayuntamiento se involucra”, dijo Ravelo para especificar el nivel de compromiso de los gobiernos centrales y municipales.

Sobre los recursos que producen los equipos, para responsabilizarse de una obra de este tipo, el principal ejecutivo de los Tigres del Licey precisó que los equipos no producen el dinero para responder a ese nivel de gasto y que lo que se genera se gasta en el campeonato invernal dominicano.

“¿De dónde saca un equipo dinero para construir un estadio?”, cuestionó.

Otro de los inconvenientes que señaló para la construcción de otro estadio fuera del terreno donde se encuentra el Estadio Quisqueya Juan Marichal, es justamente encontrar el espacio y las condiciones idóneas para su realización.

“Por ejemplo, para los equipos de la capital, ¿Dónde consigues un terreno de 70 a 100 mil metros, mínimo, con edificio de parqueo, para tú hacer un estadio y cuánto costaría un estadio?”.

Reveló también admitió que hay un proyecto que se desarrollaría en el mismo lugar donde se encuentra el Estadio Quisqueya, en el cual el terreno estaría ubicado donde funciona la Liga Mercedes y en los alrededores se construirían edificios de parqueo, y para su desarrollo se requerirá de inversión privada.

Expansión de la Lidom

En su rol como presidente de los Tigres, Ravelo es una voz autorizada al hablar del talento que posee este deporte en el país, así como también del negocio del béisbol profesional.

Así, ante las voces que plantean incorporar nuevos equipos a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Ravelo indicó que hay que tomar en cuenta, no solo el talento, sino también el impacto financiero del mismo.

“Si es por talento deportivo, caben 10 franquicias, ahora, desde el punto de vista del negocio, es complicado porque tienes que generar fanaticada para que tu equipo sea exitoso económicamente”, sostiene Ravelo.

“Si no tienes fanáticos que vayan al estadio o no tienes un Licey que te lleve fanáticos al estadio o unas Águilas Cibaeñas que te llenen el estadio, entonces, para que por lo menos se mantenga (vigente), habría que aumentar el calendario, porque eso significaría, si lo dejamos con el mismo calendario, que yo tengo juegos menos con Águilas y esos son unos millones de pesos menos”, señaló Ravelo.

También se refirió a los obstáculos que conllevaría para la liga la modificación de su calendario, ya que comenzar antes de la fecha que actualmente se realiza (mediado de octubre) provocaría que los peloteros no estén listos para el inicio de la competencia y de extenderlo en su parte final, prácticamente sería imposible, porque provocaría un choque con la Serie del Caribe y el inicio de los entrenamientos de las Grandes Ligas.

“Es complicado, pero ese sería el esquema donde dejaría la liga más o menos igual”, indicó sobre estos cambios para la introducción de nuevos equipos en el béisbol invernal.

Sobre la Liga de Verano

La implementación de una Liga Profesional de Verano, es un proyecto que la Lidom ha adoptado y que, por ende, en su función como presidente del Licey, Ravelo se ha visto involucrado y a la cual expresa su respaldo, sin dejar de lado, que el proyecto ha avanzado con mayor lentitud de lo esperado.

“Va más lento de lo que yo pensaba que iba a avanzar, porque nosotros estuvimos en Venezuela y mientras estuvimos en la Serie del Caribe, nos reunimos con el presidente de la liga de verano de allá, que tiene tres años y ha sido un éxito, para que más o menos nos orientara en torno a cómo la creó, cuáles son los reglamentos y todo lo que podíamos esperar de eso, y vimos el proyecto muy viable y comenzamos a trabajar de una vez, pero la liga se ha como ralentizado con eso”, reveló.

Ravelo señaló que a diferencia de la liga de verano que se juega en Venezuela, que actúa de manera independiente, en la República Dominicana esta se ejecutaría como un circuito minoritario de los equipos de la Lidom.

“Es un evento muy costoso, entonces tendría que ser un circuito minoritario de los equipos que están ahora mismo”, afirmó.

Para lograr la identificación de los equipos que accionen, por parte de los fanáticos, Ravelo entiende que una primera opción sería colocarles los nombres de las franquicias que actúan en la Lidom (Licey, Águilas, Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este) o se les pondrían nombres diferentes.

Elly y Mauricio

Los Tigres del Licey se coronaron campeones de la pasada edición del campeonato de Lidom y dos de los protagonistas de dicho triunfo fueron los estelares Ronny Mauricio, conquistando el premio Jugador Más Valioso del torneo, y Elly de la Cruz, quien por su debut este año en las Grandes Ligas, Ravelo desconoce si podrán uniformarse con el club para la contienda que inicia el 19 del presente mes.

“Ya cuando esa gente (los jugadores) está en las Grandes Ligas le cambia el esquema, porque ya no depende de ellos, sino de lo que le diga su organización. Yo entiendo que Elly debe jugar y a Ronny le hizo muy bien coger como 700 turnos. Ojalá ellos puedan uniformarse”, manifestó.

Admitió que no ha hablado con ninguno de los dos estelares jugadores desde que se terminó el pasado campeonato, pero que operaciones de béisbol del conjunto sí ha estado en contacto constante con “La Cocoa”, como es conocido De la Cruz, y con el “Chimi”, como le apodan a Mauricio.

Comentario sobre Bonifacio

Ravelo se refirió a la controversia tras comentarios del presidente de las Águilas, Víctor García, calificando de sospechoso un “bate negro” que supuestamente utilizó el capitán de los Tigres, Emilio Bonifacio, la pasada temporada, lo que provocó que el veterano jardinero intimara al ejecutivo cibaeño a retractarse, mediante un acto de alguacil.

“Nos reunimos y se arregló, pero yo te diría que lo primero es ver cómo se cogió el asunto, Bonifacio lo primero que hizo fue que se mandó a hacer un poloshirt con un bate y después subió un video con los batazos que dijo Vitico (García Sued) que había dado, con un bate blanco”, dijo al respecto.

Tras la intimación realizada por Bonifacio, García Sued se disculpó y aclaró que todo se había tratado de una estrategia para promover la serie que sostendrán las Águilas ante los Tigres, los días 10, 11 y 12 de noviembre en la ciudad de New York, disculpa y aclaración que el presidente de los felinos considera verdaderas.

“Yo le creo, porque él (García Sued) desde hace tiempo me estaba diciendo, “mira Ricardo tenemos que tomarnos una foto dique dándonos una trompada para crear la rivalidad para la cosa de Nueva York” y yo le dije Vitico ten cuidado con lo que tú inventas”, declaró Ravelo, quien se permitió revelar algunos detalles de la reunión que sostuvieron tras el incidente.

“La reunión, que fue a puerta cerrada y no quiero pecar de indiscreto, pero voy a decir lo que le dije a él, primero hay un tabú, no hables ni de esteroides, ni de bate alterado; lo segundo fue que tomaste al buque insignia y tercero, que lo dijo un presidente, manda a alguien, pero de verdad, en el fondo creo que él no se dio cuenta lo que iba a generar, la trascendencia que eso iba a tener”, explicó Ravelo.

Admitió que su igual del conjunto cibaeño le había hablado de crear una estrategia para promover el enfrentamiento de la serie de los “Titanes del Caribe”, que se disputará en suelo estadounidense, pero que esos comentarios sobre Bonifacio no habían sido preparados previamente.

Un relevo garantizado

Con un Bonifacio acercándose a los 39 años y con su cerrador estelar, Jairo Asencio, con 40 años en su espalda, el final de la carrera de ambos jugadores se encuentra más cerca, algo que Ravelo entiende es natural y para lo cual también señala que el talento que posee el equipo logrará sustituirlos en su debido momento.

“El relevo es natural en todos los equipos y con la profundidad que tenemos no nos preocupa ninguna posición ahora mismo. Gracias a Dios tenemos una profundidad bastante buena”, dijo Ravelo.

“Yo no quiero hablar de retiro, porque Bonifacio puede durar 15 temporadas más y Asencio como está puede jugar hasta los 60. Dios me los guarde a ambos”, expresó el presidente de los Tigres.