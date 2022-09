Presidente del condado de Manhattan visita RTI

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente del condado de Manhattan, en Nueva York, Mark Levine, visitó recientemente las instalaciones del Instituto Técnico del Renacimiento (RTI) y durante su recorrido por las instalaciones indicó que ayudará la entidad para ampliar la matrícula estudiantil.

Previamente se reunió con la directiva recibiendo detalles pormenorizados del instituto.

Levine expresó que desde su despacho trabajará mano a mano con el director del RTI, el dominicano David Hiraldo, para entregarle los recursos necesarios a la organización sin fines de lucro, que imparte gratuitamente diversas carreras técnicas, entre ellas electricidad, plomería, carpintería e instalación del sistema de aire central (HVAC), entre otras.

Por su lado, Hiraldo manifestó su gratitud por la visita del presidente del condado de Manhattan, a quien pidió ser parte de esta prestigiosa escuela que ha dejado tantos buenos frutos a la comunidad neoyorkina.

Indicó que el RTI es una organización sin fines de lucro cuya finalidad es empoderar y transformar la vida de personas mayores de 17 años en las poblaciones de inmigrantes y comunidades con pocas atenciones proveyendo educación vocacional gratuita con los correspondientes entrenamientos que se convierten en carreras profesionales.

Está avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

Su página web: https:// renaissancetechnicalinstitute. org/ y davidh@ renaissancetechnicalinstitute. org, con teléfono 212-722-5000 y Fax 212-722-5022.

Para más información sobre los cursos y clases llamar al 212-722-5000. También visitar las instalaciones en el 173 East de la calle 112 o a través de nuestra página web https:// renaissancetechnicalinstitute. org/

