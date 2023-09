Presidente del COD no comparte dirigentes manejan federaciones como posesiones personales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, manifestó que respeta las declaraciones emitidas por José Luis Suero, enlace del Ministerio de Deportes con el movimiento olímpico, en el sentido de que la mayoría de los dirigentes deportivos nacionales tienen las federaciones como modo de vida personal, pero que no las comparte.

“Respetamos las declaraciones del amigo José Luis Suero, pero no la compartimos, porque en el deporte, como en todos los sectores de la sociedad, hay quienes se manejan de una manera y otros de otra”, dijo el ingeniero Bautista, quien insistió: “Podrán haber algunos, no lo descartamos, pero la mayoría está haciendo una labor encomiable desde sus diferentes federaciones, y el hecho de que algunos dirigentes actúen de una manera inadecuada, no es razón para juzgarlos a todos igualitariamente”.

El titular del COD aseguró que muchos federados hacen su labor, dedicando tiempo de su trabajo y el de su familia en favor del deporte sin recibir retribuciones económicas alguna.

“Reconocemos el trabajo que hizo como gran atleta el amigo José Luis Suero, y el que realiza ahora como técnico en el movimiento deportivo, y le invito a seguir trabajando unidos por el deporte olímpico dominicano ante los importantes compromisos que tenemos próximamente”, refirió el ingeniero Bautista.