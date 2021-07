Presidente del COD asegura uniformes delegación RD irá a Tokio serán entregados a tiempo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Antonio Acosta, aseguró a El Nuevo Diario este martes que los uniformes de la delegación que va a los Juegos Olímpicos de Tokio se entregará a tiempo.

Confirmó que si hubo retraso por el suplidor, la marca italiana Erreà Sport, ya que entregaron parte de la indumentaria, pero no como lo pedía el COD, principalmente con los kimonos, por lo que fueron devueltos.

El primer medio en reportar la noticia fue el Diario Libre.

Acosta reveló a este redactor que hoy (martes) se comunicó con el suplidor, y la empresa le indicó que entre jueves o más tardar el viernes entregaría la indumentaria dominicana.

“El lunes nos vamos a Tokio, por lo que nosotros llevamos esa indumentaria, por eso te confieso que no habrá problemas para entregar los uniformes”, detalló en la entrevista Acosta, quien viaja el lunes con el secretario del COD, Gilberto García y el ministro de Deportes, Francisco Camacho.

“Los uniformes no tendrá ningún tipo de inconvenientes, yo entiendo que la delegación lo tendrá a tiempo, no es la primera que se ha atrasado por situaciones del suplidor, son cosas que suceden, no solo es aquí, pero no es justificable eso que ha pasado con el suplidor”, insistió Acosta, quien dejó claro que el departamento de compras del COD ha sido eficiente, además que esa institución tiene comisiones en todas las áreas.

“Yo como presidente no intervengo en los procedimientos de la licitación, aquí hay una comisión de licitación para eso. Aquí hay comisión para todo en el COD, donde se aplica todas y cada una de las normas de transparencia. Como presidente no participo ni participé en la licitación”, confesó.

Sobre la delegación

República Dominicana llevará 120 personas a los Juegos Olímpicos de Tokio, evento que tiene fecha del 23 de julio al 8 de agosto.

De esas 120 personas, 66 son atletas. Destacan unos cinco médicos, psicólogos, entrenadores, masajistas, personal de prensa y Jefatura de Misión.

Irán a Tokio el Jefe de Misión, Gerardo Suero Correa, Nelson Ramírez y Edwin Rodríguez en apoyo logístico.

“Ya todo está resuelto, boleto, dieta, viáticos; de hecho, este miércoles sale la avanzada a Tokio”, adelantó Acosta.

Pruebas aleatorias todo el tiempo

El secretario del COD, Gilberto García, informó que en la villa olímpica no habrá socialización entre atletas ni personal, ya que todo está prohibido.

“Si usted es atleta de judo, no puede ver a las prácticas de natación, todo eso está prohibido por la pandemia”, advirtió.

“Las pruebas de PCR se harán todo el tiempo y de manera aleatoria, el atleta, delegado o parte de la misión que da positivo, ahí mismo sale…Japón se la está jugando con estos juegos y ellos quieren que todo sea limpio, por lo que reitero, si un atleta sale positivo, sale de competencia”, insistió.

Aseguró que todos los atletas dominicanos que van a Tokio tiene sus dos dosis aplicada.

“Repito, para llegar a Tokio hay que llevar la prueba negativa y todo el tiempo se harán de manera recurrente”, sostuvo.

