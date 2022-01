Presidente del CO de Serbia: “Djokovic no hubiese podido subir al avión sin un visado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El presidente del Comité Olímpico de Serbia, Bozidar Maljkovic, ha afirmado, en una carta a su homólogo de Australia, John Coates, que al tenista Novak Djokovic no le hubiese sido posible tomar el vuelo en Málaga (España) hacia Melbourne sin los documentos para entrar en Australia.

En la larga misiva, cuyo texto publica la web del Comité Olímpico serbio, acusa duramente a las autoridades australianas de “racismo” y discriminación, así como de intentar “influir con sus decisiones en el ránking de los tenistas en la ATP”.

Djokovic “aguanta con estoicismo y en silencio” el trato inhumano de la cárcel de ‘extradición’ en compañía de pulgas y ratas”, escribió el presidente del comité serbio.

“Su silencio es más fuerte que el ruido que hacen vuestros políticos”, añadió.

Expresó además el temor de que la situación pueda afectar negativamente a la salud de Djokovic, un riesgo que consideró asimismo posible si el jugador se pone una vacuna contra la covid.

Recordó en este contexto que el tenista de 34 años, número uno del ránking ATP, eliminó el gluten de su dieta por diversos problemas que sufre, como asma, y valoró “cualquier tipo de ayuda que (Coates) pueda brindarle”.

Djokovic se encuentra desde el jueves aislado en un hotel en Melbourne destinado a solicitantes de asilo, donde espera a que la Justicia australiana decida si ordena su deportación o le permite entrar al país para jugar en el Abierto de Australia, del 17 al 30 de enero.

Las autoridades australianas lo alojaron allí después de revocar el visado que presentó, así como una exención médica por no estar vacunado contra la covid, pero han dejado claro que no está detenido, sino que puede abandonar el lugar aunque solo para salir del país (mientras no tenga el permiso de entrar).

Maljkovic, exentrenador de equipos de baloncesto como Real Madrid, Barcelona, Unicaja y Tau Vitoria, dijo estar convencido de que Djokovic cumplió con todas las normas requeridas para poder entrar en Australia.

En este contexto, recordó que el tenista serbio viajó a Australia “a través de Málaga”.

“No existe ni un 1 por ciento de posibilidad de que las autoridades españolas permitiesen subir al avión a alguien que carecía de los documentos necesarios para acceder a un destino”, afirmó.

Aseguró que el mundo deportivo quedó “consternado” por la decisión de las autoridades australianas de negarle la entrada “al mejor deportista del mundo”.

“Si resulta correcta la información de que mi compatriota fue sometido a la dura justicia de Australia a diferencia de otros deportistas con un estatus médico idéntico, ¿cómo podría caracterizar esta situación de otra manera que como clara y obviamente discriminatoria?”, planteó Maljkovic.

Lamentó que la ministra de Deportes del Gobierno regional de Victoria, Jaala Pulford, declarase en público y “sin respeto de las normas diplomáticas” que Rafael Nadal es su favorito para ganar el Abierto de Australia.

“¿Es posible que una personalidad política tenga el derecho de ser el hincha de un deportista y a la vez tomar decisiones directas sobre el destino de su mayor competencia?”, preguntó.

Maljkovic, jurista de profesión, criticó que se rechazara la visita a Djokovic, en el hotel de Melbourne donde está alojado, de un cura ortodoxo con motivo de la Navidad cristiana ortodoxa, el pasado 7 de enero.

Pidió a Coates a “invertir su prestigio y autoridad deportiva en defensa del olimpismo, de las normas legales y, en fin, del humanismo”.

El Tribunal de Circuito de Melbourne ha informado de que la vista sobre la revocación del visado del tenista, que se podrá seguir online, tendrá lugar el lunes a partir de las 10 horas (23.00 GMT del domingo).

