Presidente de SCJ dice caso Odebrecht no ha llegado a sus manos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no se le puede preguntar si ha actuado con independencia o no en el caso de soborno de la constructora Odebrecht, porque según su presidente, “ese caso no ha llegado a sus manos”.

El presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, aclaró que lo único que hay que tomar en cuenta ahí es, que siempre el Poder Judicial, éste que está aquí”, refiriéndose a su persona, ha actuado y actuará con independencia y que ese caso no ha llegado a sus manos por lo tanto, no puede preguntársele si actúa o no con independencia en el mismo.

Germán Mejía, respondió este miércoles breves preguntas de periodistas que cubren la fuente de Justicia, tras juramentar a 31 jueces que fueron ascendidos en sus funciones, a los cuales les reiteró que a su despacho no ha llegado ningún caso que pueda accesar a la justicia”.

Magistrado queremos saber su opinión sobre la falta de sanción a los actos de corrupción en el país, se le preguntó.

“Ningún caso que pueda accesar a la justicia y que tenga potencialmente las condiciones para llegar a manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no opina el presidente de la SCJ”, respondió.

Después de Dios: “los jueces para administrar justicia y verdad”

En su reflexión-mensaje a los ascendidos jueces, el doctor Mariano Germán Mejía, les dijo que “después de Dios, aquí en la tierra, los jueces son los únicos hombres que están preparados para cumplir “su verdad, la de la justicia”.

“Jesucristo vivió antes de la historia y de él, se escribió antes y después de la Historia: Jesucristo venció los ejércitos y no fue soldado, fue rey y no tuvo súbditos, es Padre y no tuvo esposa, tiene muchos hijos y es padre de todos los hombres sobre la tierra y acepto ser hijo de Dios, porque el, lo eligió”, dijo.

“Entonces, si todo es así, Jesucristo es la representación de la verdad y de la vida porque nada de eso que le he dicho puede ser desmentido, Jesucristo es la Verdad de la Verdad y para administrador la verdad en la tierra eligió al hombre; y el trabajo social los dividió algunos médicos, otros ingenieros, abogados”, añadió.

“Pero, el más grande de las atribuciones y trabajo se lo dieron a los jueces, porque cuando el juez administra justicia y se hace justicia llega lo más sagrado al centro del hombre: como es la paz, solidaridad, la ética, el amor por el hombre la esperanza, la fe”, dijo.

¿Quién es que administra los valores más sagrados de Dios?, el Juez”, respondió.

En ese sentido, exhortó a los 31 magistrados ascendido tender su alma tranquila ejerciendo buena justicia, para que “nunca bajen la cabeza”.

El magistrado Germán Mejía instruyó a los jueces promovidos a elevar los niveles de eficiencia en el sistema de administración de justicia y tomar en cuenta la necesidad del usuario en cuanto a sus requerimientos.

