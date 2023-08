Presidente de MODA asegura redes sociales impactan positivamente en política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Elcido Díaz, aseguró que las redes sociales han impactado positivamente en el ámbito político.

Díaz, dijo que las redes sociales han sido determinante en la política, al punto que han convertido a figuras discretas en presidente de la República en pocos meses.

El dirigente político expresó sus opiniones al ser entrevistado en el programa “A Contraluz”, que conduce el comunicador Modesto Guzmán, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Es increíble el impacto de las redes sociales, ante el reto de los partidos era demostrar fortaleza en las calles, así como en demostraciones de maza, pero ahora su éxito es dependiendo de su posicionamiento en estos medios de comunicación”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó que en el partido MODA la juventud y la mujer en el aspecto electoral constituyen alrededor del 80 % de los votantes a nivel nacional.

“El partido que no se concentra en esta parte, que no le presta atención a esos dos segmentos de la sociedad no termina bien, juventud y mujer son decisivos, por lo que el partido se ha concentrado en esas partes”, significó.

