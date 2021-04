Presidente de los Warriors dejará el cargo a final de temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,INTERNACIONAL.- Rick Welts dejará de ser presidente y director de operaciones de los Golden State Warriors cuando termine la temporada 20-21. Así lo anunció él mismo en la jornada del jueves, mientras que la franquicia ha comunicado que permanecerá vinculado a ella como asesor y que se nombrará a un nuevo presidente en un plazo de alrededor de una semana.

“Algo que siempre se me ha dado bien es ver cuándo es el momento de dejar un cargo” afirmó Welts. “Y para mí, este es el momento perfecto. Hace un año, por ejemplo, creo que habría tenido problemas como ello porque éramos un desastre total, y no habría sido bueno ni para mí ni para la franquicia. Ahora, hemos recibido orientación estatal para intentar contar con público en las gradas antes de que acabe abril, y con suerte recuperaremos la normalidad la próxima temporada. Estoy listo y la franquicia está lista. Ya he hecho todas las grandes cosas que podía hacer y ahora me toca ceder el testigo a otra persona”.

Una vida en el baloncesto

Welts ha pasado 46 años trabajando en la NBA, con labores que van desde recogepelotas de los Seattle SupperSonics o director de relaciones públicas de la franquicia hasta la presidencia de los Phoenix Suns, puesto que ocupó entre 2002 y 2011. Su llegada a los Warriors se produjo ese mismo año, y desde ella el equipo ha vivido sus mejores años y ha logrado convertirse en historia de la NBA. Toda esta exitosa trayectoria hizo que la liga le reconociese incluyéndole en el Salón de la Fama en el año 2020.

“Ha sido determinante en muchas de las cosas buenas que le han pasado a esta franquicia” señaló Steve Kerr, quien ya trabajó con él en los Suns como general manager. “Los títulos, el nuevo pabellón… El nombre de los Warriors no tiene el mismo peso que tenía hace 10 años, y quiero dar las gracias a Rick por su trabajo y por su increíble carrera”.

Al margen de su papel en distintas franquicias, Welts fue ejecutivo de la NBA, y tuvo un rol muy importante en el desarrollo del concepto actual del All-Star Weekend, así como promocionando la creación del Dream Team y la WNBA. “Ha tenido un papel transformador en la creación de la NBA moderna en sus más de 40 años” aseguró Adam Silver.

Además, en 2015 Rick se convirtió en el primer gran ejecutivo del deporte estadounidense en hacer pública su homosexualidad. De esta forma, ayudó también a dar visibilidad a uno de los colectivos que más problemas tiene para hacerse un hueco en el mundo del deporte profesional.