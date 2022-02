Presidente de las Águilas habla del embargo a cuentas del equipo; descarta reelegirse  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Quilvio Hernández, presidente de las Águilas Cibaeñas, confirmó a El Nuevo Diario este lunes que las cuentas del equipo de las Águilas Cibaeñas fueron embargadas, pero deja claro que no es un tema del club, sino entre herederos.

“Es sencillo, es un pleito de herencia, no tienen que meter a las Águilas en eso”, explicó Hernández, sobre el caso que fue revelado en principio por el medio Diario Libre.

“No tenemos vela en ese entierro. No debe pasar más del embargo, porque es un tema de herederos, no del equipo, no debe afectar la imagen del club”, sostuvo Quilvio, quien detalló que las Águilas tienen mas de 100 accionistas “Tú te imaginas que eso pasara con todos los accionistas”, insistió.

Dijo que en cierto modo las Águilas tienen sus cuentas embargadas, pero que eso no puede pasar más de ahí “ya nuestro departamento legal está trabajando el caso, creo que se va a diluir pronto, pero todo a su tiempo…Y si, no podemos sacar ni un peso mientras las cuentas están embargadas”.

La demanda en contra de las Águilas, fue puesta por parte de la señora Clara Luz Pichardo Cabrera, expareja sentimental del fallecido Juanchy Sánchez, principal accionista del equipo.

No va a reelegirse

Hernández, quien fue elegido hace dos años como presidente y luego confirmado para un año año más en 2021, espera entregar la antorcha en la asamblea de junio del presente año.

“En lo personal, ya no quiero seguir siendo presidente, pero todo se define en la asamblea que es en junio”, afirmó. “No está en mí pensar seguir, no estoy buscando seguir, pero eso lo decide la asamblea”.

Sobre el gerente y dirigente del equipo para el torneo 2022-23, dijo que “Ovalles (Ángel) sigue por dos años más como gerente, ahora, sobre el dirigente, la gerencia es quien tiene potestad de ese tema, sobre si Félix Fermín sigue o no, eso lo deciden ellos (la gerencia)”, concluyó.

