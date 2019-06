Presidente de las Águilas: “El grupo que me adversa se siente derrotado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La asamblea eleccionaria de las Águilas Cibaeñas que habría de efectuarse la mañana de este viernes fue suspendida, ya que no hubo el quórum suficiente, declaró el presidente de los amarillos, el doctor Adriano Valdez Russo.

“A las 11 de la mañana el quórum no era suficiente, aun cuando más tarde si lo hubo, pero la suspendimos”, dijo el presidente. “La verdad es que entiendo que el grupo que me adversa se siente derrotado, por lo que no llegaron a tiempo reglamentario”.

En consecuencia, se convocará por segunda vez a una reunión de la asamblea general ordinaria anual, para una fecha próxima, en la cual, la asamblea podrá deliberar, válida y regularmente, con la presencia de solo una cuarta parte (1/4) del capital suscrito y pagado de la sociedad conforme al referido Artículo 52 de los Estatutos Sociales, agrega el también neurocirujano.

“Tenemos ahora 20 días hábiles para convocar a una nueva asamblea”, añade. “Ellos quieren alargar el proceso, y eso se entiende, pero vamos a acogernos a lo que dice la ley”.

El lunes va a sesionar el consejo del equipo y dispondrá una nueva fecha, indicó el presidente.

Según Valdez Russo, este viernes solo se había inscrito una sola plancha, la que él encabezaba.

