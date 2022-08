Presidente de la CIDH saluda proceso de reforma de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique, saludó el proceso de reforma del marco regulador de la libertad de expresión en República Dominicana y consideró que el acceso a la información pública es esencial para luchar contra el flagelo de la corrupción.

Pérez Manrique, quien habló en un panel organizado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión en República Dominicana (CCLEX), citó la jurisprudencia del caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, en que la Corte estableció su estándar sobre acceso a la información pública.

Asimismo, el representante de la corte jurisdiccional regional saludó el proceso de reforma de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, emprendido en República Dominicana tras el decreto presidencial 333-22 que integró la comisión presidida por el jurista Namphi Rodríguez e integrada por una pléyade de abogados y periodistas.

Juzgó como positivo que el país busque tener a la vista los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y citó como casos emblemáticos La última Tentación de Cristo Vs. Chile, Kimel Vs. Argentina y Jineth Bodeya Vs. Colombia, entre otros.

Comentarios positivos

La intervención de Pérez Manrique fue acotada por el exjuez del Tribunal Constitucional dominicano Hermógenes Acosta de los Santos, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y el jurista argentino Damián Loreti.

Los tres coincidieron en valorar como positivo el recuento que hizo el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos emblemáticos que han marco las legislaciones de los países latinoamericanos en materia de libertad de expresión.

Pérez Manrique, exjuez de la Corte Suprema de Uruguay, es uno de los magistrados latinoamericanos más versado en el tema de libertad de expresión y actualmente preside la Corte Interamericana con sede en Costa Rica.

El panel se transmitió por las plataformas digitales de de Listín Diario, El Nuevo Diario, Fundación Prensa y Derecho, Roberto Cavada, Edith Febles y Telemicro.

La CCLEX fue creada por decreto 333-22 del presidente Luís Abinader y tiene por objeto redactar un proyecto de reforma al marco regulador de la libertad de expresión en el país.

Está integrada, además del jurista y catedrático Namphi Rodríguez, por Miguel Franjul, Eric Raful, Edith Febles, Jimena Conde, Aurelio Henríquez, Huchi Lora, Gabriela Beltré, Miguel Angel Prestol, Elvira Lora, Hermógenes Acosta y Persio Maldonado.

