Presidente de INJUESDO respalda reclamos de la Defensoría Pública

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado Erick Morrobel, presidente del Instituto para la Modernización de la Justicia y el Estado de Derecho Dominicano (INJUESDO), favoreció el cuestionamiento del director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, sobre las críticas que ha venido haciendo el Ministerio Público a los fallos de los jueces que rechazan solicitudes, cuando son correctamente sustentadas en las acusaciones.

Valentín Santos consideró que los fiscales no deben “armar un escándalo” cuando no tienen cómo demostrar las imputaciones a los procesados, ante este planteamiento el abogado Morrobel añadió que los fiscales, en un 97 por ciento de los casos, no se preparan para conocer los expedientes , “siempre van a decir lo mismo y si los sacas de su discurso habitualse vuelven un disparate”.

En ese sentido, Morrobel manifestó que “la mayoria de los fiscales no investigan y al no hacerlo quieren dejar que el juez haga toda la tarea. Violan constantemente los derechos de los imputados, de las víctimas y de todos los involucrados en los procesos, porque no hacen una investigación real y objetiva y preparan un expediente defectuoso y en la materia procesal penal no se puede corregir la carreta en el camino”, explicó el abogado.

Indicó que los fiscales publican los casos y eso hasta una apertura a juicio no se debe hacer.

“Ellos detienen a las personas, quieren mantenerlos en prisión pero de forma preventiva, no se aseguran de preparar bien el caso para conseguir una sentencia condenatoria que se pueda volver definitiva. La ansiedad los traiciona, el querer ganar los casos en la prensa, en lugar de los tribunales, y el querer siempre justificar su accionar para tapar sus faltas, es habitual y reprochable”, dijo.

Señaló que esta conducta ya se ha visto en el pasado, que cuando los fiscales se sienten atacados porque se está evidenciando su falta de preparación y de instrumentación de los expedientes atacan a los jueces, los jueces contraatacan, se arma un escándalo por unos días y luego baja la marea. Pero que es oportuno tener está conversación y mantener el tema para realmente ver cambios.

Morrobel sostuvo que el presidente de Defensoría Pública busca que el debido proceso se aplique al 100 por ciento, sin banderas políticas, ni amiguismo. Lo que nos conviene a todos.

Sobrepoblación en cárceles

En ese mismo orden, el jurista manifestó que evidentemente hay hacinamiento, hay demasiadas personas detenidas que “se dañan” en nuestro defectuoso sistema carcelario.

Asimismo, dijo que los jueces llevan gran carga sobre lo que está sucediendo por miedo a aplicar lo que dice la ley, y crean situaciones que los comprometen a ellos, incomodan a las víctimas y hacen pensar que pudieran estar recibiendo presiones de terceros, solo porque, en muchos casos, no tienen carácter para aplicar la ley. En muchos casos hay otros jueces que sí lo hacen, pero son los menos y por eso vemos ese exceso en la prisión preventiva.

Recordó que hay siete medidas de coerción que pueden aplicarse según el Código Procesal Penal, “pero los fiscales si piden prisión preventiva, ya quedan bien, a ellos no les importa que el caso no tenga méritos. Lo ideal es que si usted no tiene un expediente sólido no acuse, y se tome su tiempo”.

