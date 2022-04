Industriales de Herrera afirman tasa cero lastimaría la producción nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Noel Ureña, aseguró ayer que el proyecto de ley que busca poner tasa cero a 67 productos de la canasta básica familiar, afectaría de manera negativa el aparato productivo dominicano.

“La importación de productos terminados lo que conlleva es a la falta de empleos, falta de inversión porque nadie va invertir y va en detrimento de la producción nacional”.

Entrevistado en el programa Despierta RD, Ureña manifestó que no es el momento para aprobar esa iniciativa, porque “sería una herida mortal” no solo para la ANEIH, sino también para todas las demás asociaciones de industriales a nivel nacional.

Explicó, que no fueron consultados por el Poder Ejecutivo antes de someter dicho proyecto en el Congreso, pero que de aprobarse no daría resultado “porque traer productos libre de aranceles, va en contra de la producción nacional“ recalcó.

“Lo que crea empleo no son las importaciones, lo que crea empleo es la producción nacional”, dijo a los periodistas Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera.

Se mostró a favor de que se traiga con taza cero algunas materias primas que tienen impacto en productos de primera necesidad: “Nosotros estamos de acuerdo en qué algunos renglones de materia prima de la canasta básica familiar se traigan con taza cero, pero no productos terminados”.

Agregó que aunque el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industriales de República Dominicana (AIRD), habrían llegado a un acuerdo con los legisladores, no cree que el presidente Luis Abinader vaya a aprobar un proyecto que va en contra de la industria nacional, porque sería “un duro golpe a la producción nacional”.

“Sería un contrasentido en término de los mismos planes que el presidente tiene con la industria nacional, aunque se apruebe creo que el presidente Luis Abinader va a derogar un proyecto que va en contra de la industria nacional”.

“Nosotros no entendemos que vimos por un lado como él gobierno nos felicitaba por el buen desempeño que tuvimos durante la pandemia porque en este país no faltó nada y se produjo con calidad, hay una crisis internacional creada por el conflicto entre Ucrania y Rusia y no hay la credibilidad ni la seguridad de que nosotros podamos producir bienes y servicios que permitan abastecer la canasta familiar”.

Ureña considera que el gobierno debe enfocarse en lograr que la industria nacional use tecnologías para ser más competitiva, más innovadora y que cumpla con sistema de gestión de calidad.

