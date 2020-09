Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, otorgó al embajador de la República Dominicana Marino Beriguete, la condecoración con la Orden José Cecilio del Valle en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, en reconocimiento a su gestión para fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

En la ceremonia realizada en el Palacio José Cecilio del Valle, antigua Casa Presidencial, participaron, además, el Canciller Lisandro Rosales y la primera Dama Ana García de Hernández. Previo a la imposición de la presea, el Canciller Rosales dio lectura al acuerdo de condecoración destacando su desempeñado en promover la paz y solidaridad en beneficio de Honduras.

“Usted ha sido especial en su estadía en Honduras, hemos logrado como nunca estrechar las relaciones entre ambos países” dijo en su discurso el presidente Hernández, expresando su gratitud al pueblo y gobierno dominicano “por ser un socio en el desarrollo de nuestras naciones”.

Por su parte, el diplomático dominicano destacó que luego de tres años en Honduras “ me identifico plenamente con este pueblo, me motiva escucharlo, y aprender de sus historias personales donde he visto la actitud del hondureño y la hondureña, frente a la vida, me identifico plenamente con ellos, soy un hombre que provengo de raíces populares, vengo de un hogar muy pobre, que navegó en plena pobreza, aunque nunca la vi en los ojos de mi madre, de mi abuela, y mi tía, provengo de la cultura del trabajo, del sacrifico familiar, por eso me he identificado con este pueblo, lleno de gente humilde, pero que luchan por su superación personal, en base al estudio y al trabajo”

“Veo en los hombres de Estado que caminan día tras día para construir camino hacia un mejor futuro” apuntó, indicando que en su paso como embajador en este hermoso país se ha desarrollado una agenda comercial, basada en el principio de un comercio complementaria entre ambas naciones, no competitivo.

Hemos podido lograr una mayor participación en los organismos internacionales como el Sistema de Integración Centro Americana y del Caribe, SICA, logrando varios acuerdos a nivel comercial, en políticas públicas, medio ambiente, unificación de información en los sistemas de seguridad en la región, intercambio permanente de las diferentes agencias gubernamentales, intercambio en el sistema de justicia, así como en el área de la salud.

“He sido y seré siempre un embajador cultural. En estos últimos años, hemos estado desarrollando una diplomacia cultural permanente en cada rincón del país, promoviendo concursos literarios, festivales de poesía, y un corredor cultural basado en promover la lectura en este país, Honduras por gestión nuestra, fue el país invitado en la primera feria internacional digital del libro, no se necesita ser un país grande ni tener grandes recursos para acercar un país a otro, solo se necesita voluntad, entrega al trabajo que se nos encomendó en está hermana Nación” , dijo en su discurso el embajador Beriguete.

El diplomático Marino Berigüete, es un reconocido intelectual de profesión abogado, posee un Máster en Relaciones Internacionales, Máster en Ciencias Políticas con especialización en Politología, ambos de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y Post grado de Procedimiento Civil, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido Catedrático universitario, conferencista en varias universidades nacionales e internacional, y ha escrito varios libros en diferentes géneros literarios.

Antes de ser nombrado representante de su país en Honduras, fue Embajador en Paraguay, donde fue Condecorado con la Orden Nacional del Mérito en el grado de “Gran Cruz” del Gobierno de la República del Paraguay.

El embajador Beriguete culmina su misión en Honduras dejando fortalecida las relaciones entre ambos países, así lo manifestó el presidente Juan Orlando Hernández en su discurso.

Luego de tres años, representando su país desde que presentó Cartas Credenciales en septiembre de 2017, el embajador Beriguete culmina con una alta valoración por el gobierno hondureño por su trabajo permanente en el país. Siendo el primer diplomático dominicano en la historia reciente, en ser condecorado presencialmente por el presidente de la República del país centro americano.