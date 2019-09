Presidente de Guatemala: Acuerdo migratorio con EE.UU. no debe ir al Congreso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró este martes que el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos no debe ir al Congreso después de que la Corte de Constitucionalidad revocara un amparo que tenía detenido el proceso.

“¿La Constitución es clara o no es clara? Clarísima. Y si la Constitución dice que un acuerdo que no está dentro de esos incisos o artículos no debe ir al Congreso, si la Constitución lo dice, está más que claro”, aseguró el mandatario a los periodistas en los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura.

Estados Unidos y Guatemala firmaron el pasado 26 de julio un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano, según el Gobierno estadounidense solo salvadoreños y hondureños, a pedir asilo en Guatemala en vez de en territorio estadounidense.

