Presidente de FIFA, Gianni Infantino, visitará la próxima semana El Salvador

EL NUEVO DIARIO, San Salvador.- El presidente de la FIFA, Giani Infanino, visitará la próxima semana El Salvador, informó este martes una fuente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

El presidente del Comité Ejecutivo de la Fesfut, Hugo Carrillo, señaló a periodistas, durante una conferencia, que Infantino estará en el país centroamericano los días 19 y 20 de noviembre del año en curso.

“Este día la federación fue informada de manera oficial de la presencia para el próximo 19 y 20 (de noviembre) del presidente Infantino en el país”, dijo Carrillo.

El presidente de la Fesfut señaló que “para nosotros es de mucho agrado tener su presencia en nuestro país” e indicó que Infantino “sostendrá reuniones en su estadía en el país y nos acompañará en la la inauguración de la Villa Selecta”.

La apertura del proyecto, una infraestructura con un costo de más de 2 millones de dólares y que cuenta con 36 habitaciones para hospedar a los jugadores de las diferentes selecciones nacionales, está programada para el miércoles 20.

El jefe de la FIFA también asistirá al Congreso de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), que se llevará a cabo en San Salvador y en el que participarán los siete líderes del fútbol de la región.

Carrillo apuntó que Infantino estará acompañado de los presidentes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Victor Montagliani; y de Uncaf, Rafael Tinoco.

“La presencia del presidente Infantino es única, no es una visita que se pueda lograr fácilmente, no porque él no quiera, sino por su agenda”, agregó.

Esta será la primera vez que el suizo Infantino, elegido presidente de la FIFA en 2016, visite El Salvador.

Infantino obtuvo 115 votos frente a los 88 del jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa. La tercera posición fue para el Príncipe Alí Bin Al Hussein de Jordania, con 4, y en último lugar concluyó el francés Jerome Champagne, que no obtuvo voto alguno.

