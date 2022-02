Presidente de Faped disertará en Aniversario de la ACD 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El licenciado Cristian Torino, presidente de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (Faped), será el segundo disertante durante la celebración del aniversario 93 de la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD).

“Ética y responsabilidad periodística: vale todo en el periodismo deportivo?”, será el tema a tratar por el también miembro del Comité Ejecutivo de Aips América. La charla está programada para el martes 8 a partir de las 10:00 de la mañana vía plataforma Zoom.

Torino ha sido docente de nivel superior en el Institutos de Formación Técnica No. 38 y en el No. 178 en su natal Argentina, Instituto Superior San Nicolás de Bari, Instituto Superior de Formación Docente No. 127 y en el Instituto Argentino de Computación (IAC).

Así mismo, en áreas de comunicación RR, HH, RR, RP., Comunicación audiovisual, Investigación de Mercados, Administración de Personal, Informática, Computación, Nuevas Tecnologías, Estadísticas y Cálculo de Probabilidades, con más de 30 años de experiencia en la docencia pública y privada, y 21 años en el nivel superior.

Es vicepresidente de la Federación Internacional de Comunicación de Prensa (IFCP), además de integrante de la Comisión de Especialistas de Futbol de AIPS.

Actualmente cursa un doctorado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), posee postgrado internacional en periodismo, post título en educación informática de nivel superior, post título en educación y comunicación de nivel superior y titulado en licenciatura en Calidad de la Gestión Educativa. Del mismo modo tiene post título en formación docente, técnico superior en comunicación social y analista de sistemas de computación.

Ha participado en conferencias nacionales e internacionales siendo disertante en más de 20 oportunidades en las tradicionales ferias del libro en su país.

Tiene coberturas periodísticas televisivas en Grecia, España, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Perú, Guatemala y otros países de Centroamérica. Ha sido comentarista de las transmisiones radiales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Entre sus múltiples ocupaciones en el periodismo, se ha desarrollado como conductor de programas radiales y columnista de programas deportivos como América Deportes, Pena Máxima, On Sportes y Universidade da bola, de Brasil.

El presidente de la ACD, periodista Jorge Torres Ocumárez, resaltó en comunicado a los medios la amistad que le une al presidente de Faped.

“Agradezco a Cristian haber aceptado nuestra invitación para llevar parte de su experiencia durante la celebración del aniversario 93 de la ACD. Se trata de un amigo con quien he compartido por años en congresos internacionales”, resaltó Torres.

