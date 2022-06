Presidente de CoopMecca pide a Abinader impulsar el Banco de las Cooperativas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Mecca y Afines (CoopMecca), Inc., Kelvin Ortiz Faña, pidió al presidente Luis Abinader a impulsar un Banco de las Cooperativas “BanCoop”, que asesore y ofrezca servicios de intermediación financiera a las cooperativas dominicanas.

“Nosotros creemos en el modelo de la banca cooperativa, que sea impulsado por el Estado y el sector privado, por eso hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, a impulsar un banco para que asesore y ofrezca servicios financieros a las cooperativas”, exhortó Faña al mandatario a través de una nota enviada a este medio.

El presidente de CoopMecca dijo que actualmente, los bancos no le ofrecen créditos a las cooperativas para que puedan capitalizarse y que si no es a través del Banco Agrícola o por el Fondo Especial para el desarrollo Agropecuario (FEDA), no es posible que las cooperativas puedan a acceder a un préstamo para desarrollarse.

“Existe una limitación y una traba para para el desarrollo de las cooperativas, el Banco Agrícola y el FEDA no representan a todas las cooperativas, en especial a aquellas de Ahorro y Crédito, son muy pocas cooperativas dedicadas al sector agropecuario que se benefician de los préstamos”, dijo Faña, señalando, que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), órgano que regula las cooperativas en el país, no tiene capital económico para impulsarla.

Además, el representante de CoopMecca denunció que hay muchas trabas en el Banco Agrícola y el FEDA, para las cooperativas del sector agropecuario para acceder a préstamos.

“El Banco de las Cooperativas “BanCoop”, sería la solución para las cooperativas, que sin importar la cantidad de socios, puedan a acceder a un préstamo inicial, sin traba ni tráfico de influencia y así poder desarrollar sus actividades económicas”, señaló el presidente de CoopMecca.

Sobre CoopMecca

La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples (COOPMECCA), fue incorporada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto No. 672-21. Art. 9. y bajo certificación por Idecoop No. 460-21.

