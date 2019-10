Presidente de Constitucional de Perú ve remoto restituir el Congreso disuelto

“Es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar, pero me parece que esa posibilidad es remota, desde mi particular punto de vista”, señaló Blume en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El magistrado explicó que la negación de la medida cautelar anunciada el martes “marca una línea que habrá que desarrollar”, pues el TC deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la constitucionalidad de la decisión adoptada por Vizcarra.

Por un lado, el Gobierno defiende que el presidente estaba facultado a disolver el Congreso después de que este negara la confianza al Ejecutivo por segunda vez dentro del mismo periodo para el que fue elegido.

Por el otro, el Legislativo disuelto, que estaba controlado por la oposición que lidera el fujimorismo, alega que Vizcarra no estaba habilitado porque la moción de confianza fue aceptada.

Sin embargo, esa votación se produjo después de que el Parlamento comenzara a elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional para colocar a magistrados afines al fujimorismo, lo que el Gobierno quería evitar con la cuestión de confianza, y por ello interpretaron que hubo una “negación fáctica” de la confianza.

LA REALIDAD HA SUPERADO LA CONSTITUCIÓN



Para Blume, se trata de un caso donde la realidad ha superado y desbordado los supuestos que plantearon los redactores de la Constitución peruana en 1993.



“Por lo tanto surge una situación complicada. ¿Cómo aplicamos este supuesto a una realidad que ha superado ese mismo supuesto?”, se preguntó Blume. “No es que la Constitución no sea clara o haya artículos oscuros, es que la realidad que se ha presentado obliga a que el tribunal interprete”, añadió.



Este lunes, el TC aceptó admitir a trámite la demanda del presidente de la comisión permanente del Congreso, Pedro Olaechea, para que revise el caso, pero no la medida cautelar para restituir al Parlamento, cuyas nuevas elecciones están convocadas para enero próximo.

ROL PACIFICADOR

Blume fue uno de los dos magistrados que votó a favor de aceptar la medida cautelar, pero aclaró que su planteamiento “no era restablecer las cosas a un estado anterior”, sino ejercer un rol pacificador para modular y establecer ciertas pautas para el ejercicio de las competencias de los órganos involucrados.

En ese sentido, el presidente del TC anticipó que la decisión que tomen sus siete miembros sobre la demanda presentada por el Congreso disuelto “va a marcar un camino y una ruta a futuro con unas pautas que fortalecerán el sistema constitucional peruano”.

PESO Y RESPONSABILIDAD ENORMES

El magistrado reconoció que tomar una decisión en este conflicto “es un peso y una responsabilidad enorme” que comparte con sus otros seis compañeros. “Soy un hombre de fe, principios y valores, y siempre actúo por el camino correcto de lo que marca la autenticidad de la acción humana”, agregó.