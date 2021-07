Presidente de Banco Central de Perú abre la posibilidad de seguir en el cargo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, confirmó este jueves que conversará con el izquierdista Pedro Castillo sobre la posibilidad de mantenerse en el cargo durante el próximo período presidencial peruano (2021-2026).

“Cuando me ha invitado el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen”, señaló Velarde en referencia al 50,12 % de la votación que recibió el candidato en la segunda vuelta presidencial que disputó el pasado 6 de junio con la derechista Keiko Fujimori.

Con el 100 % del escrutinio, Castillo es el virtual presidente electo de Perú por un estrecho margen de poco más de 44.000 votos sobre Fujimori, pero aún no es proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque el organismo resuelve impugnaciones de actas presentadas por su rival.

El pasado fin de semana, el candidato afirmó, en un mitin, que será respetuoso con la Constitución peruana y le pidió a Velarde que se mantenga al frente del BCRP, que dirige desde hace 15 años.

Castillo remarcó posteriormente en Twitter que su “compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP”.

“Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución”, ratificó.

Al respecto, Velarde agregó este jueves que ha “agradecido profundamente” a Castillo por haber “pensado” en él para mantenerse en el cargo.

El pronunciamiento del candidato sobre Velarde influyó en el descenso de la cotización del dólar en el país, que ha caído en 2 % durante esta semana, y generó una mayor confianza en los inversores, según destacaron economistas y analistas especializados.

