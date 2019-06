Presidente de ANJE niega empresarios sean obstáculo para aumento salarial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Guillermo Julián, negó que el sector empresarial sea el responsable del tranque generado en los debates con los sindicalistas para lograr el aumento salarial a favor de los trabajadores privados.

Con esa postura el dirigente empresarial le salió al frente a las afirmaciones de la semana pasada del Comité Nacional de Salarios, el cual culpó a los empresarios de no tener propuestas para lograr un entendimiento que de fin a la polémica generada por el alza salarial para los servidores del sector privado no sectorizado.

“La clase empresarial no se ha opuesto a una alza salarial, y no es un capricho de nosotros como clase, digamos que en la misma resolución que se analiza el aumento salarial, esa misma ordenanza, dispone la reclasificación de empresas, porque nosotros solicitamos esto, cuando digo que no es un capricho, es que la ley 187 – 17 ordena, manda a la reclasificación de empresas, y esa ley no se le ha dado cumplimiento“ aseguró Julián.

Al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record que produce para el canal En Televisión, canales 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice y 10 de Wind, Guillermo Julián deploró la postura asumida por el sector sindical a la hora de abordar el tema.

“Mira ese es un tema realmente que en estos momentos para nosotros es bochornoso, porque, si tú estas en una mesa de negociación tripartista cada quien debe de llevar su posición, defenderla, argumentarla, pero finalmente llegar a un consenso general, porque aquí se está hablando del beneficio de los trabajadores“ precisó Julián.

Indicó que algunos han tratado de confundir a la población, ya que ellos como sector lo que han solicitado, es que paralelamente a la resolución de alza salarial, salga el ordenamiento de la reclasificación.

“Porque según las estadísticas de la de la propia Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el 85% del tejido empresarial formal de la Repùblica Dominicana tiene menos de 15 empleados, y según datos del propio Banco Central el 52% de la economía es informal“, agregó el dirigente empresarial.

Señaló que la reclasificación es una herramienta perfecta para incorporar empresas que operan en la informalidad a la formalidad, y bajar un poco la tasa de informalidad que las propias autoridades estiman ronda en un 52%.

Manifestó que eso se traducirá en beneficios para todos, ya que por un lado el Estado recaudará más, el empleado obtendría un mejor salario y el dueño de empresa agregaría más valor a todo lo que hace.

