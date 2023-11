Presidente de Andeclip asegura clínicas se mantienen abiertas para personas con dengue

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, insistió este domingo en que esos centros de salud reciben los pacientes de dengue, como lo hicieron con el covid-19 y otras enfermedades, siempre tomando en cuenta sus capacidades y posibilidades.

El doctor se pronunció en esos términos al ser cuestionado en torno a las quejas de la vicepresidenta Raquel Peña y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, para que las clínicas atiendan pacientes con dengue.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda», Mena enfatizó que los centros de salud privados, agrupados a Andeclip, «estuvieron abiertos, siguen abiertos y se mantendrán abiertos, y nunca se han negado a prestar esos servicios».

También recordó la capacidad limitada de espació que tienen la mayoría de las clínicas privadas, y aquella que tenga 25 camas tiene que dejar cuatro o cinco para los casos de emergencias que le lleguen y que se necesite hospitalización.

Agregó que dichos establecimientos deben dejar dos o tres camas disponibles para una persona que llegue con un sangrado, un balazo, o un infarto, y sobre todo para quienes son pacientes de dichos establecimientos de salud.

Reconoció que cuando se presenta un paciente con dengue o cualquier otra achaque de salud, se le da asistencia en las emergencias para estabilizarlo, y luego se le dice que será referido a otro centro, eso puede generar conflicto y disgusto en la población, y por eso se producen las quejas.

“Pero nosotros estamos en la mejor disposición, en lo que esté a nuestro alcance, de evitar ese tipo de cosas, de disgusto, para servirle a la población de la manera en que siempre lo hemos hecho”, precisó el facultativo.

Aclaró que los centros de salud privados, agrupados en Andeclip, siempre han estado actuando dentro de las disposiciones legales, y la ley establece que todo paciente va a una emergencia, tenga o no dinero, los médicos están en el deber de estabilizarlos, que si llega convulsionando hay que detenerle esa convulsión.

“Estuvieron abiertas, siguen abiertas, y seguirán abiertas, las clínicas de Andeclip, nosotros no nos negamos en ningún momento, en la medida de nuestras posibilidades, a prestar esos servicios”, insistió Rafael Mena al ser cuestionado sobre las críticas del gobierno para que los centros de salud privados reciban a pacientes con dengue.

Precisó que, “en consecuencia, nosotros no nos negamos, ni nos hemos negado, en las clínicas de Andeclip y quiero que eso quede bastante claro, por eso decíamos que se digan los nombres, no estamos en disposición de dejar de cumplir la ley, y se lo hemos manifestado a nuestros miembros, a nuestra membresía, que la cumplan como tal”.

“Pero, entiendan que si usted no califica, después que se le ha estabilizado su estado de emergencia, la institución no puede asumir los costos suyo, si usted no califica, porque, con qué le pagamos a las enfermeras, la energía eléctrica, la alimentación, los medicamentos, todo ese tipo de cosas es el paciente que debe cubrirlo”, detalló.

Recordó que muchas clínicas han desaparecido, otras están quebradas, y varias más van a desaparecer si las cosas siguen como van.

Mena dijo que la población debe estar informada que, una cosa es bridarle la atención que requiere en una situación de emergencia, y resolverle el problema de una manera satisfactoria, pero quizás el paciente no se da cuenta que le han salvado la vida, y se siente frustrado pensando que no lo están atendiendo, y emiten muchos juicios incorrectos.

Explicó que hay que entender la diferencia que existe entre una emergencia y una urgencia, en la primera hay que atenderlo sin demora para salvarle la vida, y en la segunda debe ser atendido por el orden de llegada, e incluso si alguien llega más tarde, pero con una situación muy delicada, hay que darle la preferencia, porque se trata de evitarle la muerte.

Rafael Mena advierte están llegando pacientes afectados con dengue y otros virus como influenza al mismo tiempo

El doctor Rafael Mena quien es presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados advirtió que en el país circulan una serie de virus, a tal punto que a los centros de salud están llegando pacientes infectados con dengue e influenza, al mismo tiempo.

“En estos momentos, ahora en la actualidad, yo le diría que nadie sabe cuál está causando más infecciones si la influenza o el mismo dengue, hay dos tipos de influenza, tanto la A como la B, y están a dos por chele, e incluso están los dos juntos, dengue e influenza al mismo tiempo, al mismo paciente, es más, hay hasta tres”, aseguró..

El galeno amplió que, “ahora en estos momentos hay entre 14 y 15 virus que están afectando, por ejemplo, el virus sincitial que está afectando, principalmente, a los niños menores de un año, y tienen preferencia, produciendo su patología, en personas que son alérgicas, es decir, para que la población entienda, aquellos que son asmáticos, y los descendientes de esas personas tienen una propensión a esas infecciones terrible”.

“Son muchísimos los niños con esas afecciones que se pierden, otros se salvan, porque la medicina que nosotros tenemos no son eficaz, y los medicamentos que se necesitan, todavía antes del año esos niños no han desarrollado las células que se necesitan en el pulmón, como la Beta, y hay que tratarlos con medidas, que se llaman en el lenguaje médico, soportativas”, señaló.

Dentro de esas medidas se encuentran la oxigenación, si lo requieren, se procede a entubarlos, o colocarle un respirador, pero, a menos que no tenga una complicación bacteriana, que es otra cosa, no se tratan con antibióticos.

Dice Senasa es ARS que más «incumple» a las clínicas resoluciones del CNSS y los pagos a los médicos del interior

El presidente de Andeclip deploró que Senasa, que es la ARS del Gobierno, es la que más «incumple» a las clínicas privadas del porcentaje que le corresponde de acuerdo a las Resoluciones que emite el Consejo Nacional de la Seguridad Social, además de los atrasos en el pago a los médicos del interior del país.

“Después de mucho negociar llegamos a un acuerdo de un 25 %, y solo nos aumentaron un 15 %, excepto la Universal de Seguros que cumplió totalmente, las demás dijeron que más adelante nos pagaban el 10 % restante, eso hace ya casi un año, y mire a ver si nosotros lo recibimos”, alegó.

El galeno se quejó de que, “no nos han pagado, ni siquiera su propio compromiso cumplen, inclusive, con la que tenemos peor problema es con Senasa, yo tengo la cabeza loca de todos los médicos del interior llamándome por falta de pago”.

“ Y, dicho sea de paso, las otras ARS cumplieron con el pago del 15 %, pero Senasa solo pagó el 7 %, realmente son situaciones difícil para todo el mundo, porque las clínicas van a desparecer, y los pacientes tendrán sus problemas cuando eso suceda”, alertó el dirigente gremial.

Rafael Mena informó que, según datos del Banco Central, la inflación en el sector salud ha tenido un incremento de un 105% desde que entró en vigencia la Ley 87-01 de la Seguridad Social.

Sostuvo que todo ha subido, desde los medicamentos, reactivos para laboratorios, los alimentos que se deben suministrar a los pacientes y, el más alto de todo es el incremento de la tarifa eléctrica. “Yo conozco instituciones que pagaban 25 y 30 mil pesos antes, y ahora pagan dos y tres millones de pesos”.