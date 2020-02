Presidente de Amigos de Leonel acusa Gobierno y JCE de conspirar para cometer fraude en elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente del Movimiento Amigos de Leonel, Jaime Vargas, acusó al Gobierno y a la Junta Central Electoral (JCE) de conspirar para cometer el fraude fallido que brotó en la trama de ayer domingo contra las elecciones municipales y la democracia del país, pidiendo la renuncia del pleno y que el presidente Danilo Medina, de la cara.

“No es solo el presidente de la junta, quien debió renunciar inmediatamente, sino todos los miembros del pleno, que son los responsables de las decisiones conspirativas que se asumen en la JCE”, agregó.

“También, se deben buscar quiénes son los responsables del aborto a las elecciones y ponerlos en manos de la justicia, porque incluso, la noche del sábado, hubo gentes interfiriendo con el proceso en muchos colegios electorales y en la propia junta”, dijo.

“Seguro, esto fue una conspiración del Gobierno, porque sabían la pela que les esperaba, pero lo que pasó fue que no se les dio el plan del fraude y por ello, crearon el caos, tumbando el sistema”, señaló Vargas.

Empero, sostuvo que no cree que la situación de ayer ponga en riesgo la confianza y la credibilidad en las elecciones presidenciales del 17 de mayo.

“Pienso que no, Leonel, que es el gran ganador de la credibilidad y la confianza del pueblo dijo anoche que él demostró que le hicieron fraude en las primarias de octubre”, añadió.

Vargas puntualizó que lo ocurrido ayer, demuestra de nuevo que el Gobierno pretende quedarse manipulando a la JCE y que en ese punto quien sale triunfador es Leonel.

“Las elecciones de mayo, no corren ningún riesgo, si se hace como se hacía anteriormente que el votante marque la cara del ganador, y será una contienda que va a ser definida entre Leonel y los demás aspirantes y ganará esas elecciones de mayo, por la gran confianza que mantiene en el pueblo dominicano”, precisó.

“Ahora, no fue un problema de robarse los votos, sino que eliminaron las caras de varios candidatos y nombres de partidos que no aparecieron en las boletas. Fue una maldad electrónica, que hay que investigar y encarcelar a los culpables, el problema no es de las máquinas, removieron votantes y candidatos de Fuerza del Pueblo y el PRM, pero hubo manipulación del voto”, dijo.

Vargas señala que lo de las máquinas de votación es un problema que se presenta con frecuencia en una gran cantidad de países del mundo, incluyendo a Estados Unidos.

“Aquí, lo que pasó fue hubo una manipulación descarada e inmoral del voto para torcer la decisión de la voluntad popular, a favor del Gobierno, y cuando eso sucede, ningún país está preparado para eso, pero cuando la junta es seria, hay elecciones sin problemas y puede funcionar con cualquiera de los sistemas”, añadió.

