Presidente de Águilas destaca fidelidad como un punto fuerte de grandes figuras en Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la implementación de la agencia libre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), han sido muchos los jugadores que han optado por dejar los clubes donde eran valorados como jugadores “insignias” y se han marchado a otros equipos, una actitud que el presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, respeta y en la que resalta la fidelidad de otras figuras a sus equipos de origen, como Miguel Tejada, Tony Peña o Luis Polonia.

“Todo depende de la pasión y el agradecimiento que se tiene con la franquicia. Por ejemplo, Miguel Tejada siempre ha dicho de su cercanía con las Águilas porque le dieron la oportunidad. Hay peloteros que le pueden ofrecer, pero se quedan con las Águilas o peloteros que se quedan con el Licey o los Gigantes. Se sienten parte del equipo porque han sido líderes y se han identificado con la fanaticada y el pueblo. Han cogido cariño”, dijo.

García Sued tomó como ejemplo de esa identificación, el gran sacrificio y compromiso de Tejada, quien siendo una estrella en las Grandes Ligas, con los Atléticos de Oakland, llegaba a suelo dominicano y se uniformaba con las Águilas y no ponía excusas para representar el país, lo que lo ha convertido en un símbolo, el cual merece todo el respeto de la fanaticada.

“Primero, Miguel es la “Bandera del País”, como siempre se ha dicho; y segundo, nosotros los aguiluchos tenemos que quitarnos el sombrero porque es un MVP, aunque los salarios de ayer no son los de hoy. Un hombre entregado no sólo al equipo Oakland, sino al equipo de las Águilas Cibaeñas, que duraba un mes y medio jugando en República Dominicana como si fuera un muchachito y haciendo jugadas igual que en grandes ligas.

Sobre esta lealtad y compromiso, recordó que Tony Peña salió de Santiago a firmar para dirigir a los Leones del Escogido y se devolvió de Bonao. “Dijo yo no puedo”. Además de Tejada y Peña, destacó el compromiso de otros jugadores como Polonia o César Valdez, del Licey, quien recibió ofertas de la agencia libre, pero se quedó con los Tigres.

“Ahí entra mucho el individuo y el trato que se le ha dado en el equipo”, precisó sobre las razones que han llevado a este tipo de comportamiento.

En su conversatorio, García Sued se refirió a la necesidad de lograr un acuerdo que permita a los equipos protegerse ante las firmas de jugadores que participan en el torneo con ligas asiáticas, que suelen detenerlos y desarticulan la estructura de los clubes locales.

“No hay un verdadero acuerdo, eso se trató hace tiempo. En una ocasión, hace 5 años, se nos fueron dos peloteros en una temporada, que esa es otra forma de sacarte de juego. Se llevan a Andy Marte, tercera base, clave para nosotros y nos sacan de los playoffs. Eso no es justo que se lleven un pelotero que usted le da una oportunidad, no por lo que se van a ganar, sino porque te sacan de competencia en el torneo y los fanáticos no entienden eso”, explicó el ejecutivo, quien recordó una ocasión la que sacó a dos reclutadores asiáticos de un partido en el estadio Cibao.

“Había unos orientales en primera fila, viniendo con cámaras a los juegos y yo los saqué del juego. Busqué un policía y los saqué, que yo era el responsable y les dije a ellos apaguen las cámaras, eso no se acepta”.

García Sued entiende que la Lidom es una vitrina para los jugadores que buscan nuevas oportunidades, pero señala que se debe resguardar la calidad del espectáculo que se brinda al fanático.

Indefensos

Al respecto del accionar de las ligas asiáticas y las firmas de jugadores, García Sued indicó que los equipos no cuentan con una herramienta para protegerse, pero en caso de que sea el equipo quien deje libre al jugador, debe pagar el dinero comprometido.

“Funciona así. Yo los contrato a ustedes, que pueden ser extranjeros o dominicanos y si yo decido darle la oportunidad de otro pelotero en lugar que a ti, yo tengo que pagarte el mes. Si tú me abandonas a mí (como equipo), simplemente quedé en el aire. El pelotero tiene la garantía de un mes, pero el equipo no tiene la garantía de nada”.

García Sued recordó que tenían contratado al pelotero cubano de Tampa Bay, Randy Arozarena, pero que tras su explosión en la postemporada de ese año, su equipo no lo dejó salir por las circunstancias naturales de un pelotero con una gran temporada.

“Nosotros nos quedamos simplemente con las manos cruzadas, aunque el interés no es cobrarles remuneración. El interés de los equipos de la Lidom, es que ellos vengan a jugar y a reforzar para que nuestra fanaticada se sienta feliz. Estamos tratando de ver, junto con la Lidom y la Federación de Peloteros Profesionales, si se incluye ese punto. No es justo. No es por lo que ellos se vayan a ganar, sino porque destruyen literalmente una franquicia”, sostuvo.