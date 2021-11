Presidente Conatra dice “irregularidad en plataformas de taxis” puede ser vía para lavado de activos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra) y senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, expresó este lunes que la presunta irregularidad de la plataforma de taxis Uber y otras organizaciones podría ser una vía para cometer el ilícito de lavado de activos.

El legislador explicó que las plataformas digitales de taxis, a diferencia de las tradicionales, no pagan impuestos, no tienen nóminas, no cuentan con seguridad social y no tienen oficinas físicas, lo que puede repercutir en lo que describió como un posible desvío de fondos.

En ese sentido, Marte sostuvo que estas plataformas supuestamente “desvían a través de lavado de activos” alrededor de RD$3 mil millones que no son fiscalizados ya que estas asociaciones envían sus ganancias a otros países y otorgan un 35% de utilidad a los choferes que no representa pago de impuestos, por lo que advirtió que las plataformas no trabajan acogidas bajo la ley 63-17 sobre movilidad y transporte terrestre.

Asimismo, el congresista expuso que los choferes que manejan en las plataformas digitales no son taxistas en sí, sino que realizan el oficio como un complemento de sus otros empleos, lo que hace que las plataformas sean más difíciles de regularizar ya que se necesita orden de cada colaborador y nóminas

Marte dejó entrever que el trabajo de las plataformas de taxis “es oportunista” ya que, a su parecer, aprovechan la clientela de las zonas para obtener dinero sin estar debidamente identificados ni registrados como lo ordena la normativa que rige a ese sector.

“Eso es lavado de activos porque no pagan impuestos, no liquidan choferes, no le dan seguridad porque es que no pagan nada, entonces el país no puede desarrollarse de esa forma”, advirtió el senador mientras agregaba que los transportistas no están opuestos a las plataformas digitales, siempre que sean reguladas por la ley.

Marte siguió arremetiendo contra las plataformas al comentar que las mismas no respetan la distancia de dos kilómetros que establece la ley, mientras que en otros países esta regulación sí se respeta.

El legislador habló así tras la última resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que anuncia que se regularán las plataformas digitales de taxis para que se acojan a la ley respetando los límites de dos kilómetros y su registro obligatorio, lo que es considerado como “abusivo” por los choferes de estas herramientas.

