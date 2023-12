Presidente Comisión Electoral del CARD dice fue amenazado; reitera Trajano lleva la delantera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Idelfonso Brito, se pronunció la noche de este lunes sobre la agresión por parte de un delegado de la plancha del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) a un miembro de esa Comisión, asegurando que él ya lo había advertido.

Brito reiteró que hasta el momento, en el conteo de los votos Vidal Potentini lleva la delantera y denunció que la misma persona que agredió al abogado Luis Yépez Suncar, miembro de la Comisión Electoral, lo amenazó y le dijo que el poder lo perseguirá.

«Quiero decirles a todos ustedes que ese señor que hizo esa agreción, anoche a mi me amenazó y me dijo -a ti el poder te va a perseguir-. (…) Ese señor me amenazó anoche (domingo), pero yo a la amenaza no voy a ceder, porque yo tengo mi convicción como profesional del derecho y a mí ni el Gobierno ni nadie me va a presionar para que yo piense de otra forma», afirmó.

«Puedo decirles que eso que sucedió hoy (lunes) aquí en la sede de la Comisión Nacional Electoral, yo se lo avisé al pleno de la Comisión Electoral, advirtiéndole de los niveles de inseguridad que representaba este edificio para nosotros poder sesionar válidamente y emitir los resultados del ganador del proceso que se llevó a cabo el 02 de diciembre, pero me trajeron acá sobre el supuesto de que había garantía para todos los miembros de la Comisión Electoral y los hechos demostraron que no es así», explicó.

Yépez Suncar, miembro de la Comisión Electoral, fue agredido en momentos en que esta sesionaba y conocía un recurso sometido por la plancha de Yohan López, el candidato del PRM, objetando el primer boletín en el que aparece ganando Trajano Vidal Potentini, cuando se toma en cuenta la alianza entre los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD).