Presidente clúster turístico destaca importancia ruta Newark en Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, César José de los Santos, destacó este jueves la importancia de la nueva ruta Newark Puerto Plata que dejó inaugurada la línea Jetblue.

De los Santos indicó que el vuelo que estará operando 6 días por semana es importante no solo para los miles de dominicanos que viven en New Jersey y New York sino también para los turistas procedentes de esas ciudades que podrán aprovechar la opción.

Indicó que la apertura de nuevas rutas es de suma importancia para este destino ya que facilita los esfuerzos que realiza el Ministerio de Turismo y el sector privado por seguir creciendo en la llegada de turistas en el marco de las normas y protocolos vigentes.

“Es una gran ventana que se nos abre y que debemos apoyar, en ese mercado natural nuestro que es la Costa Este de los Estados Unidos” indicó.

El nuevo vuelo fue recibido por una reducida comitiva compuesta por ejecutivos de Aerodom, encabezados por Carlos Rodoli director del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón y presidente de la Asociación de Hoteles del Norte, Ashonorte y representantes del sector empresarial de Puerto Plata.

